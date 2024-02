Calciomercato Napoli, Zaniolo vuole la Serie A: gli azzurri studiano il colpo

Calciomercato Napoli, Zaniolo è una possibilità per la prossima stagione: gli azzurri studiano il grande colpo in attacco

La campagna acquisti invernale del Napoli è terminata con ben quattro acquisti. Un numero davvero alto per la media degli acquisti invernali durante la gestione De Laurentiis. Un segnale importante che il presidente ha voluto dare alla squadra per provare a rialzare le sorti di una stagione partita male (e proseguita peggio, ndr). I nuovi innesti sono stati perlopiù mirati a svolgere ruoli funzionali al nuovo assetto tattico utilizzato da Mazzarri. Mazzocchi è adatto a fare l’esterno a tutta fascia, Dendoncker può fare sia il mediano nel centrocampo a due che il centrale di difesa a tre. Traorè e Ngonge, grazie alla grande duttilità di cui dispongono, possono essere rispettivamente jolly di centrocampo ed attacco.

Acquisti che, in un certo senso, fanno presagire una vera e propria rivoluzione estiva. Il punto di partenza sarà certamente il nuovo allenatore. Tanti i nomi accostati alla panchina azzurra: dai più blasonati Conte e De Zerbi fino alle sorprese Thiago Motta e Palladino. Tanto dipenderà dalla scelta del nuovo tecnico sul quale fondare il nuovo progetto. Tuttavia la squadra di mercato azzurra ha già in mente il primo colpo, da regalare al nuovo allenatore, per la prossima stagione. Si tratta di Nicolò Zaniolo.

Napoli su Zaniolo: tanta concorrenza in Serie A

L’ex Roma, ora in prestito all’Aston Villa dal Galatasaray, stando a quanto riportato da Tutto Mercato Web ha intenzione di ritornare in Italia, già la prossima estate. Per lui solo un gol finora in Premier League, in 15 presenze totali. Insomma, non un rendimento eccezionale, o quantomeno al di sotto delle aspettative del club inglese.

Zaniolo sarebbe quindi finito nel mirino di varie squadre di Serie A, tra cui il Napoli. Oltre agli azzurri però ci sono sul giocatore anche Milan e Fiorentina. È possibile quindi che in estate vi sia una vera e propria sfida di mercato a tre per acquistare l’ex Roma.

Zaniolo-Napoli, ritorno di fiamma? Le ultime news sulla trattativa

Già in passato, la stagione scorsa precisamente, il Napoli ha provato il colpo Zaniolo. Alla fine non si è fatto più nulla, ma l’entourage non ha mai nascosto che la destinazione non è affatto sgradita al calciatore. In vista di un ritorno in Italia è quindi assolutamente possibile che il Napoli si fiondi nuovamente sull’esterno della Nazionale. C’è da capire però la fattibilità dell’operazione e le richieste del club turco.