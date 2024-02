Mercato Napoli, gli azzurri lo valutavano per l’estate: colpo di scena ufficiale!

Ormai è ufficiale: il colpo di scena spiazza il Napoli e si complica la possibilità di vederlo in azzurro prossimamente.

Il calciatore ha firmato il contratto e, come già anticipato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, nei giorni scorsi, il colpo è stato ormai reso noto in tutto il mondo. Il suo club ha emanato una nota ufficiale sul proprio sito “X” in cui ha omaggiato il rinnovo di contratto tanto agognato. Il centrocampista è stato un obiettivo di mercato del Napoli per parecchio tempo a questa parte fino all’arrivo di Leander Dendoncker che sembra ormai fatto tramontare qualsiasi remota possibilità di vedere l’approdo del protagonista in questione sotto l’ombra del Vesuvio del calciatore.

In questa finestra di mercato la dirigenza azzurra ha corteggiato diversi calciatori tra cui Lazar Samardzic, la cui condizione contrattuale è tutt’altro che chiara, Antonin Barak che alla fin dei conti è rimasto alla Fiorentina dopo che quest’ultima non è riuscita a chiudere il colpo Gudmunsson, ed Orel Mangala passato al Lione in prestito con riscatto fissato a 30 milioni dal Nottingham Forest di Espirito Santo.

Con la cessione in prestito di Gaetano e il possibile addio di Zielinski, il direttore sportivo, Mauro Meluso, ha sempre tenuto sullo sfondo il profilo di un calciatore molto interessante: Heorhij Viktorovyč Sudakov, 21 anni, dello Shakhtar Donetsk.

Rinnovo ufficiale per Sudakov: la clausola è da capogiro

Il centrocampista ucraino è destinato a vestire la maglia di club di un certo spessore. La società ha deciso di rinnovargli il contratto nella speranza di trattenere un gioiello del genere quanto più a lungo. La clausola, però, è una condizione che accontenta entrambe le posizioni: la dirigenza del club e l’entourage del centrocampista.

Il prolungamento del suo contratto è a dir poco corposo: la scadenza, infatti, è fissata per la fine del 2028. La clausola rescissoria, invece, ha lasciato a bocca aperta l’intera Europa interessata al calciatore: 100 milioni ed il calciatore potrà ricevere il via libera dai piani alti. Condizioni che club come Napoli e Juventus, interessate a Sudakov, difficilmente spenderebbero ma che ingolosiscono e non poco le compagini della Premier League.

Un cartellino troppo elevato che molto probabilmente non consentirà agli appassionati di calcio di poter godere delle giocate della stella ucraina. La sua posizione ideale è quella da trequartista, da raccordo tra centrocampo ed attacco: i suoi numeri non sono altissimi ma quando c’è lui in campo, la differenza è notevole.