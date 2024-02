Il dirigente è sicuro: “Il Napoli ha fatto un acquisto che può fare la differenza nella corsa Champions”

La stagione del mercato invernale è terminata, il Napoli può scendere in campo nelle prossime gare con i nuovi acquisti.

Il calciomercato del Napoli è ufficialmente finito, adesso i nuovi acquisti potranno mettersi in gioco nelle prossime gare. Diversi i giocatori acquistati dalla dirigenza partenopea, tra questi Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Leander Dendoncker e Hamed Junior Traorè. Tutti calciatori con ottime doti calcistiche, ma secondo il dirigente sportivo del Casarano, un calciatore in particolare può fare veramente la differenza nella corsa Champions.

Cyril Ngonge, l’attaccante che può fare la differenza

Claudio Ferrarese, d.s. del Casarano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove ha sottolineato come l’acquisto di Cyril Ngonge può fare la differenza all’interno della squadra. Soprattutto, il nuovo acquisto potrebbe rappresentare una vera e propria risorsa preziosa per quanto riguarda le prossime sfide di Champions League. Infatti l’attaccante belga è uno di quei giocatori che può influire sul risultato della partita, regalando splendide sorprese sul finale. Inoltre il classe 2000 è dotato di un ottimo controllo di palla ed è rapido nei movimenti, tutte caratteristiche importanti che vanno a rinforzare il reparto offensivo.

Di seguito quanto evidenziato:

“Ngonge può dare tanto al Napoli, è un ragazzo che ha una velocità incredibile, ha un buon controllo di palla, crea sempre superiorità numerica. È chiaro che ha davanti calciatori importanti, ma Ngonge é anche uno di quei calciatori che a mezz’ora dalla fine può cambiare le partite. Ed è giusto che il Napoli abbia queste risorse nella rosa”.

Inoltre il dirigente sportivo ha poi continuato dicendo che la squadra di Walter Mazzarri ha tutte le caratteristiche per poter qualificarsi alla prossima Champions League, ma non solo.

“Il Napoli ha tutti i mezzi per conquistare la qualificazione in Champions, anzi per me deve arrivare quarto e provarci. Con i neo acquisti e con i giocatori che rientrano ce la può fare. Atalanta, Roma e Lazio per me sono le avversarie più temibili per gli azzurri. Io sono fiducioso, penso che il Napoli alla fine riuscirà a finire quarto”.

Il Napoli ha tutte le qualità per provare a conquistare il quarto posto nella classifica di Serie A. I nuovi acquisti potrebbero essere di grande aiuto alla squadra, infatti, l’obiettivo di questo calciomercato era proprio quello di andare a rinforzare la rosa. Le avversarie che potrebbero ostacolare il club partenopeo sono Atalanta, Roma e Lazio. Dunque, la squadra del tecnico di San Vincenzo deve dimostrare continuità nelle vittorie per le prossime gare in programma ma, soprattutto, deve ritrovare la giusta carica per poter ottenere risultati ottimali.