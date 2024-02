Gasperini-Napoli, annuncio a sorpresa: “Ecco cosa ha fatto De Laurentiis”

Prosegue il totoallenatore in casa Napoli, tanti i nomi accostati alla panchina dei campioni d’Italia, Gasperini compreso.

Walter Mazzarri con ogni probabilità non resterà l’allenatore del Napoli al termine della stagione. Il tecnico toscano, ex Cagliari e Torino, quando ha accettato con grande entusiamo la chiamata del club era consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato e soprattutto della necessità di un vero e proprio miracolo per guadagnarsi la riconferma.

Un miracolo non avvenuto, anzi, ad oggi il confronto con il non illustre predecessore Rudi Garcia pende clamorosamente a favore del francese, già non autore di un cammino indimenticabile, che non a caso gli era costato l’esonero dopo la clamorosa debacle del Diego Armando Maradona contro l’Empoli di Andreazzoli.

Napoli, Gasperini prossimo tecnico? Indiscrezione clamorosa

Il sogno per la panchina del club resta Antonio Conte, vero e proprio pallino di Aurelio De Laurentiis che ha più volte contattato il pugliese per convincerlo (senza successo), ad accettare la causa Napoli. Ad oggi il pugliese ha declinato tutte le proposte arrivate alla sua scrivanie, confermando l’intenzione di dedicarsi alla famiglia, nonostante ciò, in estate il suo ritorno in panchina sembra imminente.

Ad oggi, immaginarlo al Diego Armando Maradona continua ad essere difficile, anzi, secondo le ultime indiscrezioni circolate su TVPlay, nello specifico quelle rilasciate dal giornalista Fabio Santini, Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto la sua scelta, virando su un altro profilo, Gian Piero Gasperini.

Questo uno stralcio di quanto espresso all’emittente:

“Mi risulta che De Laurentiis abbia contattato Gasperini per la prossima stagione, quest’ultimo avrebbe anche già dato il proprio assenso” – Santini ha poi proseguito facendo il punto su Conte, a suo giudizio distante anche dal Milan, altra pretendente dell’ex Juventus: “Conte? Al Milan ad una condizione, quella della cessione della società da parte di Cardinale, magari al fondo arabo, Ibra vorrebbe lui comunque”.

Infine, spazio anche per una news su Thiago Motta, altro pallino del patron dei partenopei, che ha dichiarato in passato di averlo già contattato:

“Motta? Seguito dal Barcellona, l’ex Inter avrebbe anche richiesto ai blaugrana 3 giocatori: Dimarco, Chiesa e Zirkzee”.

Insomma, la scelta forse sarebbe stata effettuata, con Gasperini, profilo accostato più volte al Napoli la scorsa estate, che compirebbe il suo secondo grande salto dopo quello non troppo fortunato all’Inter nel 2011, culminato con l’esonero dell’attuale tecnico dell’Atalanta, club con cui ha scritto le pagine più belle della propria carriera.