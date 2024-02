Napoli-Verona, Baroni lancia la sfida: “Stadi caldi, dovremo essere attenti su un aspetto”

Il Napoli sfiderà l’Hellas Verona domenica al Maradona: Marco Baroni, tecnico degli scaligeri, si è espresso in conferenza.

Una gara fondamentale, quella che potrebbe finalmente dare la svolta tanto agognata in questa stagione, con l’obiettivo quarto posto nel mirino. Napoli – Hellas Verona, potrebbe rappresentare un nuovo inizio per Walter Mazzarri ed i suoi ragazzi.

Il tecnico toscano, dopo aver dovuto fare di necessità virtù causa assenze dovute a più fattori nelle ultime settimane, potrà contare finalmente su un nutrito gruppo d’azzurri, nonosante l’assenza del bomber principe Victor Osimhen e l’infortunio muscolare di Piotr Zielinski, in serio dubbio per la sopracitata sfida.

Napoli – Hellas: le parole del tecnico gialloblù Marco Baroni

Il tecnico degli scaligeri, completamente immersi nella lotta salvezza, si è espresso quest’oggi nella consueta conferenza stampa pre – gara di rito. L’allenatore gialloblù, ex giocatore del Napoli ed autore del goal scudetto contro la Fiorentina, si è così espresso in merito alla profonda rivoluzione attuata in casa Hellas, forse la compagine ad aver cambiato di più nel mercato di gennaio:

“Abbiamo cambiato tanto, ma ad essere onesto lo sapevamo. Sto lavorando con ragazzi per cui nutro grande rispetto per l’entunsiasmo e voglia che ci stanno mettendo. Tempo? Non mi sono mai piaciuti gli allenatore che dicono di necessitare di tempo, il tempo dobbiamo ridurlo noi attraverso il lavoro, facendo comprendere ai nuovi velocemente quale è la nostra realtà” – Baroni ha poi proseguito con un piccolo passaggio sull’infermeria, rassicurando i presenti sulla piena disponibilità della propria rosa: “Infortuni? Nessuno, tutti a disposizione”.

Inevitabile il passaggio sul Napoli, prossimo ostico avversario dell’Hellas Verona: