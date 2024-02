Verona, ultim’ora da non credere: la notizia riguarda anche il Napoli

Clamoroso quanto successo all’Hellas Verona: notizia che riguarda anche il Napoli, prossimo avversario degli scaligeri.

Una giornata che i dirigenti e tifosi dell’Hellas Verona faranno fatica a dimenticare. La dirigenza scaligera è stata la protagonista assoluta di questa finestra di mercato invernale. La società veneta, infatti, sta vivendo un periodo difficilissimo che potrebbe avere delle pesanti ripercussioni sulla stagione corrente e sul prossimo futuro della squadra. L’allenatore Marco Baroni, vincitore del secondo scudetto partenopeo nel 1990, ha perso parte della prima squadra gialloblù.

Domenica alle 15, l’Hellas sarà in campo contro il Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, per compiere un vero e proprio miracolo: la classifica preoccupa e l’avversario, nonostante le molteplici difficoltà, sembra assai proibitivo. Se da una parte, lato partenopeo, la dirigenza è stata protagonista per quanto concerne il mercato in entrata, dall’altra, risalta all’occhio una situazione completamente opposta.

Gli scaligeri, infatti, in questa sessione di mercato hanno ceduto diversi calciatori chiave: Hien all’Atalanta, Terracciano al Milan, Kallon alla Bari, Faraoni alla Fiorentina, Hongla al Granada, Doig al Sassuolo, Braaf al Fortuna Sittard, Djuric al Monza, Günter al Fatih Karagümrük e Ngonge proprio al Napoli. Sarà proprio contro la sua ex squadra che il giovane talento, numero 26, potrebbe finalmente mettersi in mostra davanti al suo nuovo e caloroso pubblico: una vera opportunità che non dovrà lasciarsi scappare.

Verona nei guai: il caso dell’ultima giornata di mercato

Una notizia che ha dell’incredibile e che ha scosso tutti coloro che hanno seguito la vicenda riguardante il mercato dell’Hellas. Il Verona, infatti, a causa delle diverse cessioni per motivi di forza maggiore, ha potuto comunque operare per alcuni colpi in entrata. Proprio in merito a ciò è arrivata la beffa finale che, probabilmente, metterà soprattutto sul piano numerico in difficoltà i gialloblù.

Per sostituire Milan Djuric, ex attaccante della Salernitana, la squadra veneta avrebbe voluto assicurarsi le prestazioni sportive di un calciatore in particolare: Andrè Silva. La punta centrale, infatti, omonimo e, di conseguenza, da non confondere con l’ex centravanti del Milan, ora in forze alla Real Sociedad, sarebbe stata pronta ad accettare la nuova esperienza italiana per avventurarsi nel calcio europeo in una realtà che, spesso e volentieri, ha fatto sbocciare talenti di un certo spessore.

Il brasiliano, a seguito di problemi con il passaporto comunitario non ha avuto la possibilità di essere tesserato in tempo, facendo sfumare la trattativa che ha condannato gli scaligeri.