“Somiglia a Kakà”: il paragone dell’agente sul nuovo acquisto fa discutere, avete sentito?

Parole incredibili dell’agente: il procuratore del calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto assoluto scalpore.

Alcune dichiarazioni del procuratore del talento, prossimo al Napoli, hanno fatto abbastanza scalpore. Il paragone con l’immenso Kakà, infatti, ha fatto storcere il naso ai più ma l’agente è convintissimo: sarà uno tra le prossime stelle più brillanti in circolazione. Un parallelismo non da poco che soprattutto in casa azzurra pesa come un macigno. Nello scorso anno le simpatiche comparazioni delle giocate di Kvaratskhelia a quelle di Maradona hanno fatto spuntare più di qualche sorriso sulle labbra dei più accaniti sostenitori ma ad oggi sembra davvero tutto un lontano ricordo.

In un momento come questo, i sostenitori del Napoli si appellano alla speranza che i principali beniamini, protagonisti del terzo scudetto, possano ritrovare la forma fisica e mentale per trovare una, ancora non impossibile, qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo da raggiungere, fondamentale per la scelta dell’allenatore per il prossimo anno: più il livello è alto, più aumenta la possibilità che Aurelio De Laurentiis possa trovare un allenatore di livello internazionale.

Livello internazionale che spera di ritrovare anche nei calciatori, soprattutto in quelli più giovani: è il caso di Matija Popovic. Il fantasista, acquistato in sinergia con il Monza, potrebbe diventare presto una vera e propria star sotto l’ombra del Vesuvio. Le aspettative sono alte e attorno a lui si respira un entusiasmo diverso dal solito.

Popovic come Kakà, sono alte le aspettative sul suo conto

Le aspettative riguardo a Matija Popovic sono molto alte e il procuratore sportivo, intermediario per la trattativa in sinergia con il Monza, non ha di certo diminuito la pressione che già si sta abbattendo sul giovane talento classe 2006. Il suo nome è Ismet Dizdarevic ed ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al prodigio e alla fiducia che ripone nell’ex Partizan, ai microfoni di SportItalia: “Credo molto in Popovic, è un giocatore molto forte”.

Il paragone non poteva non essere chiesto e, per questa ragione, Dizdarevic ha voluto esprimere il suo più sincero parere per lasciar intendere la vera potenzialità del calciatore serbo, nato in Germania: “Un giocatore che gli assomiglia? Ricardo Kakà. Tecnicamente è veramente molto forte e gli somiglia molto. Per il nostro territorio l’Italia è molto importante. lo metto sempre davanti l’Italia rispetto alle altre. Quando Inghilterra fa poco, tutto il mercato gira poco”.