News calcio Napoli, l’agente esce allo scoperto: sarà il nuovo rinforzo degli azzurri

L’agente del calciatore rivela la condizione del suo assistito: la situazione è chiara, sarà il futuro del Napoli.

Il procuratore del calciatore del Napoli è sicuro: sarà il futuro della squadra partenopea senza alcun dubbio. Il suo assistito ha scelto Napoli per un motivo ben preciso con le volontà e della società e dell’entourage del giocatore che coincidono in maniera molto chiara. Una situazione contrattuale che parla da sola ed una trattativa svoltasi proprio per raggiungere, in futuro, l’obiettivo di aver compiuto un investimento in linea con i progetti della società.

Aurelio De Laurentiis crede, infatti, moltissimo nella valorizzazione dei giovani sia per garantire al Napoli un processo di maturazione come club e come brand sia, in caso di cessione, per svolgere una plusvalenza come negli ultimi anni ci ha abituati ad ammirare. Così come per l’acquisto di Matija Popovic, pronto a sbarcare a Napoli dopo l’operazione in sinergia con il Monza che lo tratterrà in Lombardia fino al prossimo giugno, così sarà anche per Elia Caprile, portiere in prestito all’Empoli, pronto a prendersi Napoli.

Il suo agente, Graziano Battistini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Play, in cui ha chiarito la situazione del suo cliente.

Caprile ed il suo futuro al Napoli, la situazione chiarita dall’agente

Elia Caprile è un portiere talentuoso e questa è una cosa che era ben nota già da molto tempo. Nella passata stagione ha trascorso un’annata incredibile con la maglia della Bari, perdendo la Serie A soltanto a pochi minuti dalla fine. Un finale drammatico ma che lo ha reso ancora più forte.

Secondo Battistini, infatti, anche in questa stagione ha dovuto combattere molto dato l’infortunio che lo ha visto ai box nella prima parte di stagione: “Caprile già ha vissuto un inizio di stagione difficile a causa dell’infortunio che ha già creato problemi nella sua crescita. Ora lui è concentrato e vuole dare il suo contributo alla salvezza dell’Empoli che sarebbe storica perché non è mai stato stato in Serie A per più di tre anni di fila. Il focus è questo, poi il resto si vedrà”.

Sull’eventuale futuro partenopeo: “Indubbiamente un grande club che sposa anche l’ambizione del ragazzo detto questo c’erano anche degli altri interessi. L’anno scorso il Napoli, per come è stata fatta l’operazione, ha dimostrato di credere e puntare forte su un futuro in azzurro ma da lì a dire che possa avvenire deve esserci un percorso da fare“.