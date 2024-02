Napoli, idea a sorpresa per la difesa: la possibile mossa di Mazzarri

Si fa strada una nuova ipotesi per Walter Mazzarri che avrebbe idea di modificare ancora la formazione inserendo un giocatore

Ancora le ultime due ore ed il mercato in Serie A sarà ufficialmente chiuso. Sono quattro i nuovi volti arrivati in questa finestra di trasferimenti. I nuovi arrivi del Napoli, come da definizione del mercato di gennaio, proveranno a “riparare” questa stagione che, fino a questo momento, sta davvero regalando poche soddisfazioni ai tifosi partenopei. Il primo acquisto è stato Pasquale Mazzocchi, arrivato dalla Salernitana per 3 milioni di euro.

Il suo innesto si sta rivelando fondamentale in quanto, con il passaggio della difesa a tre centrali, si sta alternando molto sia a destra che a sinistra. Il Napoli lo ha cercato proprio per la sua duttilità ed infatti è capace ad interpretare la posizione di esterno largo con entrambe i piedi. Ancora non si è visto invece Traorè che sta seguendo un percorso di riatletizzazione dopo essere stato lontano dai campi per mesi a causa della malaria. Cyril Ngonge invece ha fatto il suo esordio nello 0-0 di Roma contro la Lazio. Il belga, data l’ottima stagione disputata fin qui con il Verona, è stato l’acquisto che più ha entusiasmato i tifosi del Napoli.

Novità Dendoncker titolare in difesa?

Come riportato su Radio Marte da Luca Marchetti, esperto di mercato per Sky Sport, non ci sarà nessun colpo in entrata per il Napoli in queste ultime ore. Secondo il giornalista, il Napoli resta comunque una delle squadre più competitive della Serie A e grazie ai nuovi arrivi è migliorato sicuramente nelle alternative. Non arriverà quindi il difensore centrale dopo che era praticamente tutto fatto per Nehuen Perez dell’Udinese. La prestazione positiva di Leo Ostigard contro la Lazio ha convinto la società a risparmiare quei 20 milioni destinati all’argentino. Secondo Marchetti, Mazzarri potrebbe sorprendere schierando Leander Dendoncker nella difesa a tre.

“Dendoncker potrebbe andare a fare anche quel ruolo lì, quindi il Napoli è coperto numericamente anche in difesa”. C0sì Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte. Secondo il giornalista poi è tutto fatto per Gaetano che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Cagliari. Per Demme invece non si è fatta avanti ancora nessuna squadra, la speranza è quello di riuscire a venderlo nelle prossime ore che ci accompagneranno alla chiusura del mercato.

Luca Marchetti ha anche espresso un parere su una possibile permanenza di Mazzarri anche dopo la fine della stagione. Secondo il giornalista, l’obiettivo minimo da centrare per il tecnico toscano è la qualificazione in Champions League, poi il resto dipenderà da altri fattori.