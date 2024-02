Napoli, Demme va fuori dalla lista Serie A: qual è stata la sua reazione

Il futuro di Diego Demme è a rischio, il centrocampista azzurro va incontro a diverse complicazioni, tra cui l’essere fuori rosa.

Non è una stagione rosea per il centrocampista Diego Demme, il giocatore va fuori rosa. Dopo l’anno anonimo durante lo scorso campionato, la situazione sembra essere peggiorata. Adesso, l’azzurro rischia maggiormente: quali sono le conseguenze per la sua carriera calcistica e soprattutto, qual è stata la sua reazione davanti ad un evento così drastico?

Demme-Napoli, fuori dalla lista Serie A

Il centrocampista tedesco, dopo l’arrivo dei nuovi acquisti di gennaio al Napoli, sarà infatti escluso dalla lista Serie A. Ciò comporterà l’esclusione dalle convocazioni e quindi la possibilità di scendere in campo con gli azzurri fino al termine della stagione, a meno di una cessione nelle ultime ore di calciomercato.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela quale sia stata la reazione di Demme dopo la comunicazione da parte del club della decisione di escluderlo dalla lista Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Una doccia gelata per Demme, professionista esemplare che già aveva dovuto ingoiare il boccone amaro dell’esclusione dalla lista Champions a inizio stagione. Un finale triste per la famiglia Demme, ingeneroso nei confronti di un giocatore che non ha mai fatto mancare il suo contributo alla causa: come contro la Salernitana o la Lazio, dopo due anni a guardare gli altri giocare”.

Eppure, nonostante l’entrata in campo durante i due match citati, per il centrocampista azzurro sembra non esserci più posto per lui nella squadra di Walter Mazzarri.

“Oggi si cercherà una soluzione di emergenza, una nuova squadra che possa acquistare Diego e garantirgli un vero nuovo inizio, al centro del progetto. A Napoli non c’è più posto e se non si troverà una nuova destinazione, Demme passerà il resto della stagione senza giocare gare ufficiali, costretto solo ad allenarsi. Non il massimo della vita e dell’ambizione, insomma”.

Dunque non c’è più spazio per Diego Demme, bisognerà trovare una soluzione al più presto per garantire al giocatore un futuro migliore. Bisognerà trovare una nuova squadra, in caso contrario il centrocampista tedesco dovrà accontentarsi di non scendere in campo per il resto della stagione, dedicandosi solamente all’allenamento. Di conseguenza, la soluzione migliore rimane trovare spazio all’interno di un’altra squadra. Questa scelta rimane decisamente quella più conveniente per il calciatore, sarebbe l’occasione più adatta per dimostrare le proprie doti calcistiche. Ma non solo, trovare una nuova destinazione significherebbe dargli la possibilità di riscattarsi e avere un futuro migliore.

Non essere schierato in campo non è certamente l’obiettivo a cui ambiscono i calciatori professionisti, soprattutto, dopo aver vinto uno scudetto con la propria squadra. Probabilmente Demme non meritava di essere coinvolto in una situazione del genere, ma adesso è troppo tardi per sottrarsi al suo destino. Il centrocampista azzurro dovrà trovare una nuova meta con l’aiuto della dirigenza partenopea. Adesso più che mai, a causa anche del nuovo acquisto Hamed Junior Traorè, non c’è più posto per il numero 4 all’interno della rosa. Mentre Demme dovrà lottare per raggiungere tempi migliori per la sua carriera, l’ultimo arrivato dovrà dimostrare di essere una risorsa preziosa all’interno della squadra partenopea.