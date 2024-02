Napoli, De Laurentiis prepara un grande progetto: l’idea viene dalla Fiorentina

Una nuova idea per Aurelio De Laurentiis che, dopo il mercato, si metterà a lavoro per un altro progetto per il suo Napoli

È sempre e costantemente al lavoro per rendere il suo Napoli una società ancora più importante di quanto fatto in questo ventennio da presidente. Aurelio De Laurentiis infatti non a caso sta prima pensando di chiudere bene questa sessione di mercato e poi di lavorare ad altri progetti. Poco prima della fine dell’anno, il patron azzurro, in una conferenza stampa fuori dall’ordinario si era assunto tutte le responsabilità che avevano fatto diventare quasi fallimentare la stagione attuale del Napoli.

Gli azzurri infatti, sportivamente parlando, sono al nono posto in campionato e la cavalcata magnifica della scorsa stagione, con tanto di scudetto, sembra ormai solo un lontano e piacevole ricordo. De Laurentiis ha però provato a porre un rimedio all’incostanza di risultati del Napoli e lo ha fatto operando sul mercato. Quattro nuovi giocatori che aiuteranno la squadra ad ottenere il miglior piazzamento possibile in campionato. Intanto gli azzurri in mattinata si sono allenati a Castel Volturno ed è proprio su quest’area che si stanno focalizzando gli ultimi pensieri del presidente.

Nuovo centro sportivo a Castel Volturno?

Come già spiegato ieri da Luigi Petrella, sindaco di Castel Volturno, De Laurentiis sta cercando una nuova area per poter costruire un’intera cittadella dedicata al Napoli. Così come spiegato dal giornalista napoletano Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, il progetto del presidente sarebbe quello di ricreare a Castel Volturno una cosa simile al Viola Park della Fiorentina. “Sarebbe composto da 12 campi il nuovo centro sportivo che ha intenzione di aprire De Laurentiis”, così De Maggio ha spiegato il progetto.

Il giornalista partenopeo, sempre ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha poi illustrato che l’idea sarebbe quello di costruire una foresteria, cosicché venga incluso anche il settore giovanile. Aprire poi un centro medico così come ha fatto la Juventus con il suo “J Medical” alla Continassa. Questo sarebbe un modo per far sì che le visite mediche non si tengano più a Villa Stuart ma stesso nel nuovo centro sportivo. Così come spiegato dal sindaco di Castel Volturno, l’area sarebbe sicuramente più grande di quella attuale e che si era pensato di allargarla anche ai settori giovanili. Sarebbe un progetto con una cittadella sportiva del Napoli all’avanguardia: campi, attrezzature sportive, edifici.