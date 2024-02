Klopp-Napoli, l’annuncio dell’esperto lascia a bocca aperta: rivelazione super

Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del prossimo allenatore del Napoli: spunta una rivelazione che può diventare realtà.

La dirigenza partenopea è stata protagonista assoluta nell’ultimo mese: il mercato di gennaio è stato condotto nella maniera migliore possibile, nel pieno rispetto dei progetti societari. Ad aumentare la qualità della rosa azzurra sono stati Pasquale Mazzocchi per il ruolo da esterno o di centrocampo o di difesa, Hamed Junior Traorè e Cyril Ngonge in attacco e Leander Dendoncker per il centrocampo.

Il cambio modulo di Mazzarri è stato decisivo e il direttore sportivo, Mauro Meluso, ha ritenuto opportuno seguire l’idea dell’attuale allenatore con una strategia proiettata al futuro per giovarne con il prossimo tecnico. La volontà di Aurelio De Laurentiis è quella di centrare la qualificazione alla prossima e “nuova” Champions League per attirare l’attenzione di grandi allenatori, pronti a prendere il posto dell’attuale mister toscano. Un obiettivo di somma importanza e per le casse e per la credibilità del club stesso.

Non a caso, con la cessione di Osimhen che frutterà non meno di 100 milioni, la decisione societaria più plausibile sarà quella di ricostruire una squadra apparsa abbandonata in questa stagione sia a causa di un atteggiamento ritratto e poco cattivo sia per vari vicissitudini extra-campo. A fare il punto della situazione in ottica panchina per il prossimo anno, è stato il direttore di Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio abbastanza rilevanti.

Valzer di allenatori in casa Napoli: Aurelio De Laurentiis ha già il piano

Sotto l’ombra del Vesuvio si prospetta un’estate abbastanza movimentata: la scelta dell’allenatore, infatti, sarà cruciale per il futuro del Napoli. Aurelio De Laurentiis non può sbagliare per la seconda stagione di fila, sarebbe una catastrofe che creerebbe scompiglio in uno spogliatoio che già ha visto salutare calciatori del calibro di Kim Min-jae ad inizio anno ed Elijf Elmas a gennaio, con la concreta possibilità di veder andar via a fine stagione anche Piotr Zielinski oltre alla cessione già sicura di Victor Osimhen.

In merito a ciò Ceccarini ha affermato che il presidente, così, come nell’ultima estate, cercherà quanto prima di contattare un numero modesto di allenatori adeguati per scegliere il più adatto a sposare la causa azzurra. Ecco quanto dichiarato su Jurgen Klopp, altro sogno azzurro, protagonista, negli ultimi tempi, per aver confessato che lascerà il Liverpool a fine stagione: “Conosco poco ADL, meglio i suoi collaboratori, ma una telefonata a Klopp gliela farà sicuro. Poi magari gli dice che viene solo a Napoli a mangiare… ma già in estate chiamò tutti”, ha spiegato, chiarendo che comunque il patron partenopeo è a caccia di un profilo giovane.