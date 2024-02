È il sogno per la panchina, il tecnico sull’azzurro: “Voglio allenarlo in futuro”, indizio decisivo?

Il Napoli pensa al prossimo allenatore: una recente dichiarazione ha acceso l’entusiasmo del popolo partenopeo.

La stagione è entrata nel vivo ed il Napoli, un po’ sfiduciato dalla sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, è già proiettato verso la prossima annata calcistica. Tanti i nomi per il passaggio di consegna della panchina partenopea: dalle suggestioni Jurgen Klopp e Antonio Conte passando per Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Figure che stuzzicano l’ambiente azzurro che spera di ritrovare la giusta dose di cattiveria che nello scorso campionato ha distinto i ragazzi di Luciano Spalletti.

Le ultime dichiarazioni riguardo alla cessione di Osimhen ed all’improbabile rinnovo di Zielinski non fanno bene allo spogliatoio azzurro e, di conseguenza, la seconda metà di stagione sembra apparire come una vera e propria lotta di nervi. Intanto le buone notizie finalmente arrivano: il mercato è stato soddisfacente seppur non esaltante e il ritorno dalla Coppa d’Africa di Frank Anguissa può far tirare un sospiro di sollievo a club e popolo partenopei.

La prossima gara vedrà protagonista l’Hellas Verona che, in serie difficoltà sul piano societario ed in classifica, verrà ospitata al Diego Armando Maradona. Nonostante le ultime prove di grande solidità difensiva e di compattezza, la volontà dei tifosi sarebbe quella di vedere una squadra più unita anche in fase offensiva, apparsa slegata dagli altri reparti. Nonostante ciò, l’allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi ha voluto elogiare un attaccante che ritiene sia di un livello superiore: Giacomo Raspadori.

De Zerbi su Raspadori: “L’attaccante ideale per qualsiasi squadra”

Roberto De Zerbi, ex allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Il tecnico, che ha vestito la maglia del Napoli da calciatore, ha voluto elogiare Giacomo Raspadori. Il numero 81 del Napoli ha disputato un iniziale periodo della prima parte di stagione all’insegna dell’esplosività e della voglia di giocare un ruolo fondamentale all’interno della stagione.

Il mister bresciano lo ha già allenato nel 2018 nel Sassuolo e ne ha evidenziato le sue qualità da attaccante centrale. Il suo pensiero è chiaro: il numero 10 della Nazionale è chiaramente una punta. Ha affermato, anche, che è il giocatore ideale a cui affidare le chiavi del reparto offensivo, affidabile ed educato. Su di lui ha, infine, dichiarato: “Mi piacerebbe allenarlo ancora in futuro, poiché è maturato tanto ed è ancora più scaltro”.

Parole che hanno infiammato il tifo napoletano, speranzoso di veder sedere sulla panchina, nella prossima stagione, un allenatore esemplare come l’ex Benevento.