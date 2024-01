Nuovo centro sportivo, annuncio del Sindaco: “Vogliamo una cittadella del Napoli”

C’è una novità per quanto riguarda il centro sportivo del Napoli. Le parole di Luigi Petrella, sindaco della città di Castel Volturno

Tra pochi giorni sarà nuovamente il momento di vedere all’opera il Napoli di Walter Mazzarri. Gli azzurri saranno impegnati per la 23 esima giornata del campionato di Serie A in programma domenica alle 15 contro allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sfideranno il Verona di Marco Baroni. All’andata al Bentegodi il Napoli, ancora sotto la gestione del francese Rudi Garcia, si era imposto per 3-1. Quella fu una delle partite forse meglio interpretate dagli azzurri durante questa stagione.

Una doppietta di Kvaratskhelia ed un gol di Politano che servì anche due assist. Proprio Politano oggi ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto con i partenopei chiudendo difatti la telenovela che lo voleva in Arabia Saudita. L’Al Shabab, squadra militante in Saudi Pro League, aveva infatti incalzato con il Napoli per poter accogliere l’attaccante italiano dalla prossima stagione. A Politano era stata fatta un’offerta faraonica: 18,5 milioni di euro in due stagioni. L’italiano ha invece deciso di rimanere al Napoli dimostrando un grande attaccamento alla maglia e facendo gioire tanti tifosi.

Parla il sindaco di Castel Volturno – Nuovo centro sportivo in arrivo?

A Castel Volturno gli azzurri si sono allenati in mattinata. Sui campi di allenamento c’è stata anche la visita del patron Aurelio De Laurentiis che, con la dirigenza, deve piazzare gli ultimi colpi di mercato in uscita. Durante Radio Goal, programma radiofonico di Radio Kiss Kiss Napoli è stato invitato Luigi Petrella, sindaco di Castel Volturno. Il primo cittadino ha parlato della possibilità di vedere un nuovo centro sportivo in città, queste le sue parole:

Nuovo centro sportivo? Prima dell’estate ci siamo sentiti con De Laurentiis. È stato fatto un incontro in Comune dove si chiedeva un’area in città unicamente dedicata al Napoli dove poter poi realizzarne un’intera cittadella. Con i tecnici comunali abbiamo visionato alcune aree e verificato alcune cose. Ci farebbe piacere dare la disponibilità per un’area al Napoli dove poi costruirne un cittadella. Questo darebbe sicuramente lustro alla città di Castel Volturno.

Il sindaco ha poi spiegato che l’area sarebbe sicuramente più grande di quella attuale e che si era pensato di allargarla anche ai settori giovanili. Sarebbe un progetto con una cittadella sportiva del Napoli all’avanguardia: campi, attrezzature sportive, edifici.