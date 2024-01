Mercato Napoli, si pensa già all’erede di Osimhen: c’è un nome in pole

Si comincia già a parlare, in ottica Napoli, del possibile erede di Victor Osimhen per l’estate. Attualmente, in pole,vi sarebbe un nome in particolare.

Il Napoli di mister Walter Mazzarri comincia a preparare l’imminente sfida di campionato contro il Verona dopo il discusso pari con la Lazio, potendo contare su molti recuperi rispetto al match giocato a Roma. A disposizione degli azzurri torneranno infatti Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone dopo aver scontato la propria squalifica, con Natan e Olivera che corrono ora verso il rientro dall’infortunio. A disposizione di Mazzarri, quindi, anche Zambo Anguissa, cui avventura in Coppa d’Africa con il Camerun è terminata in seguito alla sconfitta contro la Nigeria di Osimhen.

Il bomber rimarrà quindi ancora per un po’ al di fuori dei progetti azzurri inerenti al campo, con la dirigenza che inizia invece a lavorare in orbita dell’attaccante di Lagos. In casa Napoli si studiano infatti i colpi in avanti nonché il possibile erede di Victor Osimhen.

Napoli su Boniface, le ultime

Da Victor a Victor non lasciando la Nigeria. Questo uno dei principali piani del Napoli per la prossima stagione, con la Gazzetta dello Sport che ha quindi dipinto Boniface come concreto obiettivo azzurro. In particolare infatti, i partenopei avrebbero da qualche settimana alzato il tiro nella corsa all’erede di Osimhen, cui ormai partenza in estate appare scontata, come dichiarato dal bomber e dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis.

Per non farsi cogliere in fallo e consci di avere a disposizione un gruzzoletto notevole (i 130 milioni della clausola rescissoria del nigeriano), i dirigenti del Napoli non hanno quindi avuto problemi ad inserire Boniface nella lista di obiettivi. Anzi, il connazionale di Victor Osimhen, attualmente al Bayer Leverkusen, rappresenterebbe la scelta numero uno azzurra in quanto a qualità-prezzo. L’attaccante ha infatti siglato fin qui 10 gol e 7 assist in 16 partite di Bundesliga, aumentando il suo valore di mercato a 40/50 milioni. Cifre tutto sommato accessibili se consideriamo che, in Germania, il classe 2000 percepisce un ingaggio di soli 1.1 milioni a stagione.

Mercato Napoli, altre 3 punte in lista obiettivi

Non commettere gli stessi errori dell’estate 2023 appare come un ordine nonché come un mantra da seguire per il Napoli nel corso della sessione estiva di calciomercato 2024. Ragion per cui gli azzurri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbero già sondato altri 3 profili offensivi oltre al preferito Victor Boniface. Il primo è quindi il solito Jonathan David, già visionato dai partenopei lo scorso luglio. In particolare però, il contratto del canadese scade nel 2025 e, al netto di una scarsa volontà di rinnovare, le alte richieste di 50 milioni da parte del Lille per il calciatore potrebbero essere ormai un lontano ricordo. Presente quindi nell’elenco il solito Joshua Zirkzee, cui concorrenza resta fitta, nonché l’outsider Santiago Gimenez. Autore di 19 gol in 19 gare di Eredivise, il bomber messicano sarebbe nel mirino anche di Milan, Inter e Lazio.