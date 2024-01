Marino senza dubbi: “Ngonge sarà una rivelazione”, poi su Samardzic e Perez (VIDEO)

Intervistato ai nostri microfoni di SpazioNapoli.it ha parlato Pierpaolo Marino, ex dirigente sportivo del Napoli

Mancano poco più di 24 ore alla chiusura del calciomercato di gennaio ed il Napoli si appresta a chiudere le ultime operazioni. Dal mercato sono arrivati in tutto cinque nuovi volti: Mazzocchi, Traorè, Ngonge, Dendoncker e Popovic, giovane trequartista serbo girato in prestito al Monza. Lo aveva detto Aurelio De Laurentiis che sarebbe intervenuto massicciamente sul mercato e alla fine ha più o meno mantenuto la parola. Resta ancora la delusione per il mancato trasferimento di Lazar Samardzic.

Il talento dell’Udinese è stato ad un passo dal vestire la maglia azzurra ma qualcosa si è interrotto nelle operazioni. Tutto rimandato all’estate dove sarà una vera e propria asta di mercato per aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista classe 2002. In giornata era presente a Castel Volturno anche il patron De Laurentiis. Si cerca di sistemare gli ultimi colpi in uscita dove Diego Demme e Gianluca Gaetano sono pronti a partire. Il tedesco è stato escluso sia dalla lista Champions che da quella delle Serie A. Praticamente fuori dal progetto tecnico, per lui si valuterà una soluzione nell’immediato. Per Gaetano si cerca una sistemazione in prestito. Tante squadre di Serie A seguono da tempo il giocatore.

Mercato – Le parole di Pierpaolo Marino

Con il mercato prossimo alla chiusura, l’Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi) ha organizzato un evento per la fine dei trasferimenti di gennaio a Roma. Qui era presente anche Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, dal 2004 al 2009, e dell’Udinese dal 2019 al 2023. Intervistato ai nostri microfoni, Marino si è espresso sia sul mercato che sull’attuale situazione del Napoli. Queste le sue parole:

Sul mercato del Napoli

Mi è piaciuto molto il mercato del Napoli e mi è piaciuta tanto sopratutto l’operazione Ngonge. L’ho seguito nel Verona e credo sia adatto per questo Napoli perché ha fantasia, velocità e tecnica. Sarà una grossa rivelazione.

Su Samardzic

La trattativa per lui non è saltata per le commissioni. Credo che probabilmente siano state fatte valutazioni diverse e c’è stata una rottura nelle negoziazioni con il club.

Su Nehuen Perez

Credo che Perez meriti una grande squadra, è un difensore agonisticamente presente, un giocatore completo.

Sulla situazione attuale del Napoli dopo l’addio di Spalletti e Giuntoli

Errore nella gestione di De Laurentiis con Spalletti e Giuntoli? Sono andati via dopo una stagione stancante in cui è arrivato il successo. La loro mancanza si sta certamente sentendo.

Su Pafundi

Pafundi era vicino al Napoli? È un grande talento, La scelta di andare al Losanna è stata giusta. Il campionato svizzero è in crescita e questo sarà un grande passo per la sua formazione.

