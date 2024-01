Di proprietà del Napoli, l’agente: “Potrebbe giocare in Juve, Inter, Milan o Premier League”

L’agente del calciatore di proprietà del Napoli, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A.

L’agente Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Serie A riguardo alle prestazioni di un suo assistito che, nonostante le difficoltà del club, sta facendo la differenza al suo primo anno nella massima categoria italiana. Parole che riguardano soprattutto il Napoli che, nel corso dell’ultima sessione di mercato estiva, l’ha ceduto in prestito all’Hellas Verona.

Il calciatore in questione è Michael Folorunsho, protagonista, negli ultimi tempi, contro la Roma di un gol favoloso da distanza siderale che ha riacceso le speranze, di una partita poi persa per 2-1, e che ha caratterizzato il percorso di crescita dei gialloblù negli alti e bassi della stagione veneta. In questa annata calcistica ha disputato ben 21 gare con due gol all’attivo.

Nelle stagioni precedenti è stato girato in prestito in Serie B ed in Lega Pro tra Virtus Francavilla, Reggina e Bari. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, a parere dell’esperto agente, il 25enne sarebbe arrivato troppo tardi a disputare il massimo campionato italiano, nonostante un talento da vendere.

“Folorunsho è da Juve”: la dichiarazione di Giuffredi lascia i tifosi senza parole

Il centrocampista italiano ha dovuto compiere un percorso molto difficile per arrivare ai livelli a cui è arrivato e Giuffredi ha voluto sottolineare questo aspetto: “Per me è arrivato in Serie A con qualche anno di ritardo. Ha delle potenzialità da grandissima squadra“.

Potenzialità che potrebbero essere esposte in vetrina in un club che avrebbe bisogno di un centrocampista dalle sue caratteristiche fisiche e qualitative. Su tutti, l’agente di Folorunsho ha voluto citare alcune squadre in cui il proprio assistito potrebbe giocare senza alcun tipo di difficoltà: “Inter, Juve, Milan, Napoli o Premier League? Credo che nel giro di un paio d’anni potrà cimentarsi a quei livelli. Già nel Verona, in una squadra in difficoltà, sta facendo prestazioni importanti per il suo percorso di crescita con miglioramenti continui”.

Il calciatore ha un contratto in scadenza fissato per il prossimo 30 giugno 2024 e le prossime prestazioni che offrirà alla corte gialloblù potranno essere decisive per il suo futuro e sotto l’ombra del Vesuvio e in caso di interesse di alcuni club di Serie A. La società partenopea si prepara alla rivoluzione nella prossima estate e chissà se il nuovo allenatore potrà prenderlo in considerazione per la costruzione del “nuovo” Napoli.