Rivelazione in Serie A, il Napoli ha scelto il prossimo super acquisto

Il Napoli vuole cancellare la stagione corrente e puntare in alto: il mercato può essere lo snodo fondamentale per iniziare un nuovo ciclo.

La società partenopea vuole regalare un gioiello al prossimo allenatore del Napoli ed il direttore sportivo, Mauro Meluso, sarebbe disposto a investire sul talento, vera rivelazione di questa Serie A. La dirigenza azzurra vuole cogliere un’opportunità per garantirsi le prestazioni sportive di un calciatore che sembra ormai essere pronto per una big. L’obiettivo è quello di bruciare la concorrenza, anticipando le mosse delle milanesi e della Juventus, alla ricerca di uno come lui nel suo ruolo.

Qualità ma anche muscoli e corsa per rappresentare un modello di calciatore, nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti e pretendente di un posto al prossimo campionato europeo, in programma in Germania. Il giocatore in questione gioca a centrocampo e si chiama Andrea Colpani. Il talento del Monza, nell’ultima giornata, è tornato al gol e, di conseguenza, ha siglato l’ennesimo centro stagionale: in 22 partite, infatti, ha timbrato il cartellino per ben 7 volte in Serie A.

Numeri importanti per un trequartista che potrebbe prendere il posto del partente Zielinski, destinato a sposare la causa nerazzurra salvo sorprese dell’ultimo secondo. La società ha bisogno di risollevare l’umore del pubblico partenopeo ed un colpo ad effetto sarebbe capace di regalare tante emozioni positive.

Colpani in orbita Napoli, la trattativa può sbloccarsi grazie a Zerbin

Alessio Zerbin è stato uno dei protagonisti assoluti del primo mese partenopeo del 2024. La sua doppietta da subentrato, nella semifinale di Supercoppa Italia contro la Fiorentina ha destato scalpore in tutto il Paese tanto da essere rivalutato prima della cessione in prestito. L’ex Frosinone, infatti, dopo un anno e mezzo a disposizione prima di Luciano Spalletti e Rudi Garcia, poi di Walter Mazzarri, ha lasciato a titolo temporaneo la causa azzurra per andare al Monza.

Una situazione che può aiutare il mercato in entrata, soprattutto, si spera, se dovesse far bene in Lombardia. Secondo quanto riporta Ciro Venerato, infatti, l’ala destra potrebbe essere inserito in un’ipotetica trattativa per Colpani, in estate. Gli ottimi rapporti, instaurati grazie anche all’acquisto in sinergia di Popovic, potrebbero favorire il prolungamento del prestito di Zerbin e l’acquisto del Flaco Colpani.

Intanto, la dirigenza azzurra starebbe già trattando con l’entourage del calciatore che avrebbe confermato quanto emerso nelle ultime ore riguardo all’interesse del club campione d’Italia sul brillante punto fermo di Palladino.