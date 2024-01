Mercato Napoli, cambia tutto: “Colpo a zero per gli azzurri”

Spuntano nuove indiscrezioni di mercato circa la SSC Napoli. La strategia azzurra potrebbe portare a un “colpo a zero”.

Il Napoli di mister Walter Mazzarri ha ritrovato il campo di Serie A dopo l’avventura in Supercoppa italiana conclusasi male in quel di Riyadh. In particolare, tornati in Italia, gli azzurri hanno subito avuto il loro bel da fare affrontando la Lazio all’Olimpico, in una sfida che ha regalato tutt’altro che forti emozioni al popolo campano. Questo, a causa della scialba prestazione partenopea, condita dal 0 tiri in porta da parte degli azzurri che hanno potuto godere delle buone prestazioni solo di pochi eletti. Fra questi, ovviamente Leo Ostigard, in grado di regalare un dietrofront nonché un colpo di scena di mercato abile a far discutere nell’immediato.

Ostigard rimane a Napoli, i motivi del mancato affondo per Perez

Intere settimane passate a trattare con l’Udinese per Nehuen Perez in casa Napoli, dove l’accordo con il club friulano e il giocatore sarebbe già stato stipulato. Le visite mediche erano dunque prenotate in quel di Villa Stuart, con Ostigard già pronto a dire addio in prestito alla città partenopea valigie alla mano. Eppure, molto spesso, nel calcio bastano soli 90 minuti per stravolgere alcuni scenari all’apparenza sicuri e delineati, come accaduto nel corso di Lazio-Napoli.

L’ottima prestazione da parte del centrale norvegese ha infatti condizionato e non poco le scelte della società, che avrebbe così preso la palla al balzo per sopperire a qualche incertezza di troppo sponda Nehuen Perez, Secondo Il Mattino infatti, a spingere i partenopei verso la direzione ormai intrapresa sarebbero stati i problemi di lista che sarebbero nati in seguito all’acquisto del centrale argentino, e che avrebbero comportato non poco lavoro in vista di Serie A e Champions League.

La possibilità di poter quindi contare su un Ostigard in forma senza toccare gli elenchi e senza spendere 18 milioni avrebbe poi definitivamente convinto gli azzurri sul da farsi, con Il Mattino che ha etichettato la permanenza del norvegese come vero e proprio “colpo a zero di calciomercato“.

Mercato Napoli, la decisione definitiva in difesa

E dunque, con la fine del calciomercato invernale prevista alle ore 20 di giovedì 1° febbraio e la dilatazione, causa ultimi eventi, dell’operazione Nehuen Perez, si può dunque considerare chiuso il discorso difensore centrale. Il Napoli punterà su Ostigard per la propria retroguardia, rimandando, così come fatto in centrocampo, all’estate il vero e proprio investimento pesante nel reparto.