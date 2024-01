Meluso non molla Perez, il retroscena cambia i piani del Napoli

Il direttore sportivo Meluso non vuole mollare la pista Nehuen Perez: svelato un retroscena che desta scalpore.

Meluso non vuole mollare la pista Nehuen Perez: fuori un retroscena clamoroso che può rimescolare le carte del mercato. Dopo la partita contro la Lazio, la dirigenza partenopea ha dovuto svolgere numerose valutazioni di mercato che hanno visto protagonista Leo Ostigard. Il centrale norvegese, alla luce di una prima parte di stagione, individualmente parlando, abbastanza discreta, è stato confermato sotto l’ombra del Vesuvio: non verrà ceduto e non sarà rimpiazzato da nessun altro.

Il numero 55 sembrava vicinissimo al Genoa, club che lo ha accolto in Italia nel 2021 ed in cui si è messo in mostra grazie al prestito annuale dal Brighton. Il club rossoblù, però, ha deciso di virare su altri profili nonostante l’ok del difensore. Intanto, il Napoli, spiazzato dalla scelta del Grifone, ha cambiato le proprie strategie di mercato finendo per non finalizzare la trattativa Perez dall’Udinese.

Sul talento della retroguardia bianconera, però, il direttore sportivo Mauro Meluso, ha posto grande fiducia e la trattativa, nonostante si sia arenata in questo momento, non sembra essere sfumata del tutto. De Laurentiis crede nell’argentino ed il calciatore potrebbe essere la prima scelta per il “nuovo” Napoli della prossima stagione.

Perez al Napoli, novità sullo sviluppo della trattativa

Durante il passato weekend il presidente del club friulano Pozzo e De Laurentiis avevano, infatti, raggiunto un accordo sulla base di una valutazione di 18 milioni di euro bonus compresi (16+2) che avrebbe concesso all’ex Atletico Madrid di sbarcare a Napoli quanto prima nel corso dell’inizio di questa settimana.

Le parole di Gabriele Cioffi, allenatore di Perez, già avevano lasciato intendere sviluppi molto importanti nella trattativa: l’impiego del calciatore durante il match contro l’Atalanta ha scosso un po’ tutti, già sicuri dell’approdo dell’argentino sotto l’ombra del Vesuvio. Nonostante ciò, è arrivato il dietrofront del Napoli che, però, avrebbe la volontà di posticipare la trattativa in estate.

Durante la prossima finestra di mercato, infatti, la società valuterà il nuovo allenatore che, a seconda delle proprie e opportune esigenze, permetterà la chiusura dell’operazione. Durante la sessione estiva ci sarà una rivoluzione del pacchetto difensivo partenopeo, alla ricerca di due difensori, uno di piede destro e l’altro mancino. Secondo i progetti partenopei, questa potrà essere la mossa vincente per il futuro che deve necessariamente presentarsi con un Napoli protagonista assoluto e profondamente diverso rispetto a quello visto nella stagione corrente.