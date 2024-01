Lo voleva il Napoli, Mangala acquistato per 30 milioni! I dettagli

Un vecchio obiettivo del Napoli è stato acquistato da un club francese: il cartellino vale 30 milioni di euro.

La società partenopea ha chiuso il proprio mercato dopo aver conseguito gli acquisti, in ordine cronologico, di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, Hamed Junior Traorè dal Bournmouth, Cyril Ngonge dall’Hellas Verona e Leander Dendoncker dall’Aston Villa.

Nuovi calciatori, pronti a dar man forte alla causa azzurra dopo un’orribile prima parte di stagione. La partita contro la Lazio non ha emanato alcun segnale positivo se non la dimostrazione che almeno l’atteggiamento difensivo sembra dar merito alla solidità e alla compattezza che il Napoli di Mazzarri ha saputo mettere in luce.

La cura Mazzarri, finora, non sta dando i frutti sperati e le condizioni in cui riversa il Napoli sono spiacevoli ma non disperate. La Champions non è troppo lontana e peggio di ciò che è già stato fatto sembra impossibile riprodurlo. Sul lato entrate, la società di Aurelio De Laurentiis, nel corso della sessione di mercato ha provato a sondare il terreno per Orel Mangala, talentuoso centrocampista del Nottingham Forest, passato in secondo piano dopo l’approdo di Espirito Santo sulla panchina del club inglese.

Mangala vola in Francia, trasferimento oneroso per agguantare Euro 2024

Il 25enne belga è stato conteso da molte squadre, tra cui Rennes, Juventus e Napoli. Il centrocampista, titolare dello storico club, ha perso la propria continuità dopo l’approdo in panchina dell’ex mister dell’Al-Ittihad, squadra di Karim Benzema, da cui è stato esonerato. La valutazione troppo onerosa ha fatto virare la dirigenza partenopea verso altri obiettivi.

Su Mangala, volenteroso di accumulare minuti nelle gambe per assicurarsi un posto al prossimo campionato europeo in Germania con il suo Belgio, c’è stato il forte pressing del Rennes che avrebbe offerto una cifra intorno ai 25 milioni di euro con una formula basata su un prestito con diritto di riscatto. Operazione non andata a buon fine a causa delle richieste del club che avrebbe desiderato una cessione definitiva. L’offerta, alla fine, è arrivata ma ad assicurarselo è stato il Lione, in piena emergenza, che ha acquistato il calciatore per 30 milioni di euro.

Intanto, però, dal mercato italiano ed internazionale arrivano ancora molte notizie, nonostante ci si avvicini alla chiusura della finestra di mercato invernale 2024. News che non fanno felici i dirigenti partenopei: su tutte, quella relativa al probabile trasferimento di Antonin Barak al Cagliari che potrebbe congelare l’operazione in prestito di Gianluca Gaetano in Sardegna.