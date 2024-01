Clausola da oltre 100 milioni, è il prossimo obiettivo di mercato del Napoli

Il calciatore rinnova il contratto fino al 2029 e fissa, in accordo con il proprio club, una clausola rescissoria da capo giro: 100 milioni di euro.

Il Napoli, come ci ha sempre abituato, osserva perennemente lo sviluppo di calciatori su più e differenti fronti. Per sostituire il partente Elijf Elmas e per colmare il vuoto lasciato a centrocampo da Frank Anguissa, il Napoli, nel corso della finestra di mercato invernale, ha voluto sondare il terreno per alcuni centrocampisti molto interessanti.

Antonin Barak sembra essere destinato al Cagliari, Lazar Samardzic è in una posizione ancora tutta da chiarire con la Juventus pronta ad accoglierlo alla Continassa ed Orel Mangala, prossimo all’approdo al Lione per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Alla fine, la società di Aurelio De Laurentiis si è accontentata dell’acquisto di Leander Dendoncker, profilo molto interessante e dal cartellino più che accessibile: perfetto per il 3-4-2-1 di Walter Mazzarri e come braccetto difensivo e come centrocampista centrale.

Sullo sfondo, però, sempre in luce il profilo di Georgiy Sudakov, trequartista ucraino dello Shakhtar Donetsk. La giovane stella, classe 2002, ha ricevuto osservatori di Napoli e Juventus, convinte del potenziale del calciatore. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, la società ucraina avrebbe chiuso le porte alle altre pretendenti del talentuoso giocatore.

Sudakov nel mirino del Napoli, la clausola è proibitiva

L’esperto di mercato sul proprio profilo ufficiale “X” ha chiarito la posizione del club ucraino in relazione alla situazione contrattuale del giovane calciatore, in rampa di lancio sulla scena internazionale. Georgiy Sudakov, infatti, avrebbe siglato un nuovo contratto a lungo termine con lo Shakhtar Donetsk. L’accordo sarebbe stato raggiunto su una base di un prolungamento fino a giugno 2029 che includerà una clausola rescissoria del valore superiore a 100 milioni di euro.

Prezzo tutt’altro proibitivo per le big inglesi, pronte ad approfittare dell’occasione di una clausola rescissoria per portare nel proprio club un calciatore dalle innumerevoli qualità. In 85 presenze complessive ha siglato 13 gol e 13 assist. Un trequartista non proprio cattivo sotto porta ma capace di condurre in maniera esemplare un’azione, trasformandola in una vera e propria occasione da gol. Alto quasi 1,80 cm fa della sua esplosività la sua migliore caratteristica che gli permette di fare la differenza nel rettangolo da gioco. Il talento ucraino è pronto a far parlare di sè e la firma su questo nuovo contratto, condizionerà inevitabilmente il suo futuro.