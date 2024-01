“Osimhen alla Juve è possibile”: l’annuncio gela i tifosi, l’ex bianconero non ha dubbi

Osimhen, stando anche alle parole del presidente De Laurentiis, dirà addio al Napoli: per lui, c’è chi ipotizza uno scenario incredibile.

Quale futuro per Victor Osimhen? Circa la partenza dell’attaccante nigeriano, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia recente del Napoli, sembrano ormai esserci pochissimi dubbi. D’altronde, le parole rilasciate dall’ex Lille erano parse evidenti, ma a darne una conferma ulteriore è stato il presidente Aurelio De Laurentiis. Nei giorni scorsi, il patron azzurro ha ammesso sostanzialmente che il rinnovo è stato propedeutico a un addio a fine stagione, che a questo punto si è fatto annunciato. Non c’è chiarezza circa la sua possibile destinazione, ma lo stesso numero uno del club campione d’Italia in carica ha parlato anche di club come Paris Saint-Germain e Real Madrid, due top squadre che sono alla ricerca di un attaccante di livello.

I parigini hanno messo in conto un possibile addio di Kylian Mbappé – chissà, magari proprio per raggiungere Carlo Ancelotti -, mentre i Blancos sono ancora in attesa di mettere le mani sull’effettivo erede di Karim Benzema, il cui vuoto non è stato pienamente colmato. Tante le big accostate all’attaccante nigeriano, ma c’è chi profila un possibile e clamoroso trasferimento nella Serie A stessa, con destinazione Juventus, rievocando per certi versi l’affare Higuain. A parlarne è proprio un ex calciatore bianconero.

Matri non ha dubbi: l’idea spiazza tutti i tifosi del Napoli

Osimhen con ogni probabilità lascerà Napoli al termine della stagione in corso: in ballo, c’è una clausola di circa 130 milioni di euro da versare nelle casse del Napoli per chi voglia mettere le mani sul pallone d’oro africano.

E se alla fine ci fosse un vero e proprio Higuain bis? A prospettarlo è stato l’ex attaccante della Juventus, Alessandro Matri, che ai microfoni di DAZN ha parlato di affare possibile. Inutile dire che le parole dell’ex calciatore, ora opinionista, hanno destato molto scalpore, creando un dibattito serrato tra i tifosi sui vari social.

Le parole dell’ex Juve su Victor Osimhen

Di seguito, le parole rilasciate da Alessandro Matri circa la clamorosa pista di mercato che potrebbe portare Osimhen alla Juve, almeno secondo il suo punto di vista:

Non è escluso che Victor Osimhen possa andare alla fine alla Juventus. Se Vlahovic fa la stagione da venti gol, lo si può rivendere a 70 milioni di euro, poi c’è Soulé da poter mettere sul mercato. Non sarebbe una spesa insostenibile: la Juventus ci ha già abituati a movimenti simili, come accadde proprio con Higuain”.