Ngonge scrive ai tifosi: spunta il commento a sorpresa del ‘sogno’ di ADL, tifosi scatenati – FOTO

Dopo la partita tra Napoli e Lazio, spunta un commento che fa sognare i tifosi partenopei in vista del mercato estivo

Un pareggio, quello di stasera all’Olimpico, che può essere interpretato in tante maniere diverse. Gli azzurri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 in casa della Lazio di Maurizio Sarri fermandosi così nuovamente in classifica al nono posto. Adesso i punti di distacco dalla zona champions sono diventati 4. Di positivo però c’è che la squadra sta iniziando a reagire bene al nuovo modo di gioco proposto da mister Walter Mazzarri. Con la difesa a tre centrali, il reparto arretrato non subisce troppo l’aggressività delle squadre avversarie ed il baricentro rimane più equilibrato.

Una soluzione, questa, che il tecnico toscano ha voluto trovare tra le tante emergenze e le assenze dovute ad infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa. Dalla prossima gara rientrerà Frank Zambo Anguissa, uscito sconfitto con il suo Camerun dalla competizione continentale proprio dalla Nigeria di Osimhen. L’attaccante azzurro invece, autore di una grande prestazione, continuerà la sua avventura in Coppa d’Africa dove, venerdì pomeriggio, affronterà l’Angola in un match che potrà regalare la semifinale ad una delle due squadre.

Napoli, indizio mercato dai commenti social?

Proprio per quanto riguarda Osimhen, il cui futuro sembra essere sempre più lontano da Napoli, in estate verranno fatte tante considerazioni. Il centravanti nigeriano è passato dall’essere un beniamino totale dei tifosi, nonché idolo della città, ad un giocatore con le valige pronte. Le parole di Aurelio De Laurentiis non lasciano spazio alla fantasia, se verrà pagata la clausola, Osimhen andrà via dal Napoli. Gli azzurri dovranno per questo cercare un suo sostituto e così, già da qualche giorno, si comincia a fare il toto attaccante.

A pubblicare una foto sui propri canali social dopo la partita tra Lazio e Napoli è stato Cyril Ngonge, nuovo volto partenopeo arrivato in questa sessione di mercato. L’ex Verona ha scritto su Instagram di essere molto deluso del risultato maturato questa sera all’Olimpico ma, allo stesso modo, di essere tanto felice di aver fatto l’esordio con il Napoli. Tra i tanti commenti sotto il suo post è spuntato anche quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Bologna.

Non è un segreto che Zirkzee piaccia a tutte le grandi squadre in Serie A ed in Europa. Le prestazioni dell’attaccante olandese in questa stagione parlano chiaro. In gol anche contro il Milan, Zirkzee è salito a quota 8 in campionato ma la qualità delle sue giocate non è di certo passata inosservata. Sarà un’estate incandescente in tutti i sensi per poterlo comprare e chissà che, con l’addio di Osimhen, il Napoli non pensi proprio a Zirkzee come suo sostituto.