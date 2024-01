Nehuen Perez-Napoli, affare definito: quando svolgerà le visite mediche

Sviscerata ancor di più la vicenda Nehuen Perez, in grado di tenere il Napoli sulle spine.Le ultime news di mercato sul centrale.

Non è stato propriamente esaltante il ritorno in Serie A del Napoli dopo la sconfitta in Supercoppa, avvenuto sul campo della Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Uno scialbo confronto quello visto all’Olimpico, caratterizzato da un solo tiro in porta totale nei 90 minuti di gioco, ad opera dei capitolini e per giunta alquanto velleitario. All’ombra del Vesuvio, dove la situazione si aggrava nonostante gli ultimi interventi, c’è dunque estremo bisogno di voltare nuovamente pagina, nella speranza di riuscire ad invertire finalmente la rotta contro il Verona nel prossimo turno di Serie A.

Turno che potrebbe quindi vedere un nuovo debutto nelle fila del Napoli, dato che giungono oggi nuovi aggiornamenti circa il caso Nehuen Perez.

Nehuen Perez-Napoli, oggi il giorno decisivo

Continua a far parlare di se la telenovela Nehuen Perez-Napoli, ormai in grado di tenere sulle spine tifosi ed appassionati da due settimane. In particolare, nuovi aggiornamenti sono giunti quest’oggi fra le pagine del Corriere dello Sport, che ha etichettato quest’oggi come la giornata decisiva ai fini della buona riuscita della trattativa. Il quotidiano ha infatti narrato di accordo già trovato fra Udinese e Napoli, arrivato ormai lo scorso giovedì sulla base di 18 milioni.

Oggi invece, secondo il Corriere, dovrebbe esserci l’ufficiale firma dell’argentino sul contratto propostogli dagli azzurri, caratterizzato da 4 anni di accordo ad 1.6 milioni netti a partire dalla prossima stagione. Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti sul caso anche a partire dalle prossime ore, dato che l’arrivo di Nehuen Perez porterà di riflesso quasi in maniera certa all’addio momentaneo di Leo Ostigard. Si alzano infatti sempre più le probabilità di vedere il norvegese via in prestito sul finire della sessione invernale, con Torino e Udinese che ora spingono dopo il definitivo dietrofront ad opera del Genoa.

Nehuen Perez, quando le visite mediche con il Napoli

Stando alle ultime indiscrezioni, quindi, la volontà del Napoli è quella di avere Nehuen Perez a disposizione nell’immediato. Gli azzurri vorrebbero infatti usufruire dell’argentino già nel corso della sfida contro il Verona, con tale fattore nonché l’imminente chiusura del mercato che hanno spinto i partenopei a premere sull’acceleratore. In seguito alla firma, annunciata per quest’oggi dal Corriere dello Sport, arriveranno infatti nell’immediato le visite mediche. Martedì 30 gennaio la data dell’arrivo di Nehuen Perez in quel di Villa Stuart, con l’approdo del centrale in azzurro divenuto ormai questione di ore.