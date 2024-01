Mercato Napoli, annuncio a sorpresa di Di Marzio: cambia tutto

Cambia tutto sul fronte Ostigard-Napoli, dopo la richiesta esplicita ad opera di Mazzarri. Le ultime sul norvegese.

Uno scialbo Lazio-Napoli, culminato sul risultato di 0-0, ha visto il ritorno delle due compagini in Serie A dopo gli impegni in Supercoppa della scorsa settimana. Incontro, questo, che ha lasciato più perplessità che certezze all’ombra del Vesuvio, dove gli azzurri hanno trovato delle buone prestazioni in pochi e singoli elementi. Fra questi, senz’altro Leo Ostigard, schierato a sorpresa da titolare e autore di un’ottima prestazione. L’ex Genoa è infatti apparso solido e grintoso, salvando la porta azzurra dapprima da un colpo di tacco di Castellanos e poi anticipando Romagnoli di testa all’ultimo secondo di gara.

Destinato nonostante tutto alla cessione, Ostigard ha però visto d’improvviso cambiare il proprio futuro quest’oggi, anche grazie all’esplicita richiesta di Mazzarri sul calciatore.

Mercato Napoli, Ostigard verso la permanenza

Non è più un segreto il fatto che Ostigard sia stato messo alla porta dalla SSC Napoli, che ha ora fretta di cedere il calciatore per tesserare Nehuen Perez. Il tutto, nonostante le ottime prestazioni messe a segno proprio dal centrale nelle ultime uscite, come in Supercoppa contro l’Inter o in campionato contro la Lazio, che potrebbero aver però influito su un sorprendente dietrofront dell’ultimo minuto ad opera dei partenopei.

Ostigard rimane a Napoli: l’annuncio di Di Marzio (LaPresse) – SpazioNapoli.it

Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio infatti, gli azzurri avrebbero cambiato idea in merito a Leo Ostigard, ora non più destinato alla cessione. I partenopei, ora, vorrebbero infatti trattenere il norvegese senza mandarlo in prestito, forse convinti dalle ultime prestazione da parte dell’ex Genoa. Da capire ora come si evolverà la questione Nehuen Perez nonché il caso slot di troppo nella lista Serie A targata Napoli, con tale decisione che ora scombussola anche i piani di Torino e Udinese, concretamente finite su Ostigard negli ultimi giorni.

Ostigard resta a Napoli, decisiva la richiesta di Mazzarri

Ha dell’incredibile quanto accaduto nelle ultime ore in casa Napoli, dove sarebbe crollato d’improvviso lo scenario di cessione per Ostigard. In attesa di ulteriori dettagli, emergono però le prime ipotesi, che potrebbero collegarsi a quanto annunciato questa mattina dal Corriere dello Sport. Il quotidiano ha infatti narrato di una richiesta esplicita da parte di mister Walter Mazzarri, che avrebbe invitato la società a ritardare quanto più possibile la cessione del norvegese per poterne sfruttare le caratteristiche nella difesa a 3. Una sorta di collaudo in attesa dell’arrivo di Nehuen Perez, con le ottime prestazioni da parte dell’ex Genoa che avrebbero invece convinto il Napoli ad accantonare l’ipotesi cessione.