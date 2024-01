Fedele non perdona il Napoli: il voto dopo il calciomercato di gennaio

Il calciomercato invernale sta per terminare, ma l’ex dirigente sportivo Enrico Fedele non sembra essere soddisfatto del mercato del Napoli.

Il mercato di gennaio è quasi arrivato alla fine, la dirigenza partenopea sta lavorando assiduamente per portare in casa Napoli dei giocatori in grado di rinforzare la squadra di Walter Mazzarri. Diversi gli acquisti ufficializzati dal club partenopeo, tra questi Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Hamed Junior Traorè e Leander Dendoncker. Eppure, nonostante i numerosi giocatori in entrata, non tutti sembrano essere soddisfatti di questo calciomercato, tra questi spicca il nome di Enrico Fedele.

Enrico Fedele, le considerazioni sul mercato di gennaio del Napoli

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte dove ha parlato del mercato invernale del Napoli, ma non solo. Successivamente l’ex dirigente ha affermato che l’assenza di Victor Osimhen sta pesando all’interno della squadra, in quanto l’attaccante nigeriano riesce a creare situazioni offensive straordinarie.

Di seguito quanto evidenziato:

“Vorrei dire a chi mi chiede perché Lindstrom e Ngonge non hanno giocato per più tempo, perché evidentemente vedendoli durante gli allenamenti Mazzarri ritiene che non siano all’altezza. Non bisogna dare giudizi sommari finché non torneranno i giocatori importanti come Osimhen e Kvara. Osimhen, al di là dei limiti caratteriali, offre situazioni offensive uniche, soprattutto nell’elevazione; quando non gioca il nigeriano il Napoli non può fare un cross. Poi offre velocità, allungo, profondità, forza fisica, furore. Per quanto riguarda il centrale di difesa io ritengo che al Napoli servisse un difensore che avesse il senso del comando. Per la velocità credo che basti Ostigard”.

Voto al mercato del Napoli, per Fedele è da 5

Fedele ha poi aggiunto su quali calciatori doveva puntare il Napoli per la sessione di mercato invernale. I due giocatori in questione giocando entrambi nel reparto difensivo, si tratta di Sergio Ramos del Siviglia e José Luis Palomino dell’Atalanta. Inoltre un altro acquisto su cui la società partenopea poteva puntare è il calciatore belga Arthur Theate del Rennes, il quale ha tutte le caratteristiche richieste dal tecnico di San Vincenzo.

“Due sarebbero stati i calciatori col senso del Comando, Ramos e Palomino. Forse un calciatore da prendere, che rientrava nelle caratteristiche richieste da Mazzarri, poteva essere Theate. Per me il mercato di gennaio è il mercato dei saldi e a quello del Napoli darei 5. Ngonge mi sembra frizzante. La delusione al momento è Lindstrom, forse ha un carattere fragile”.

Dunque, Enrico Fedele non è soddisfatto del calciomercato del Napoli. Gli acquisti effettuati dal club partenopeo non convincono più di tanto l’ex dirigente sportivo, per questo motivo non raggiunge una votazione sufficiente. Forse l’acquisto migliore è l’attaccante belga Cyril Ngonge, il quale potrebbe risultare frizzante e rappresentare una svolta in attacco regalando delle vere e proprie sorprese. Al contrario, invece, di Jesper Lindstrom che ha deluso le aspettative dell’ex dirigente. Il calciatore danese non sta giocando tantissimo in questa stagione, eppure, anche in quelle poche in cui è sceso in campo non ha brillato più di tanto.

In conclusione per l’ex dirigente sportivo, il mercato di gennaio non è stato sufficiente. Il Napoli poteva puntare su altri giocatori con caratteristiche più adatte alla squadra di Mazzarri, in modo da rappresentare una svolta e andare a rinforzare i reparti che fanno fatica di più.