Clamoroso Napoli: salta l’acquisto Nehuen Perez? Le ultime sulla trattativa

Cambia tutto d’improvviso in casa Napoli in merito al calciomercato. La situazione su Nehuen Perez è infatti ora in bilico.

Colpi di scena su colpi di scena. Questo quanto regalato dalle ultime ore di calciomercato inerenti al Napoli, che nelle prossime giornate si preparava a chiudere il colpo Nehuen Perez. In particolare, i principali forum e i principali quotidiani avevano stamane riportato degli ultimi aggiornamenti circa il difensore argentino, destinato quest’oggi a firmare il proprio contratto con gli azzurri dopo che proprio i partenopei avevano stipulato l’accordo con l’Udinese lo scorso giovedì. Ebbene, lo scenario potrebbe essere cambiato d’improvviso a causa dell’incredibile dietrofront proprio ad opera del Napoli, raccontato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

Ostigard rimane a Napoli, Nehuen Perez in bilico

Accordi trovati, firma ad un passo e visite mediche già programmate in quel di Villa Stuart. Uno scenario che in qualsiasi altro caso porterebbe ad un imminente annuncio di nuovo acquisto da parte di una qualsivoglia società. Tutto ciò potrebbe però non accadere in casa Napoli, dove la telenovela Nehuen Perez, giunta ormai all’ennesima puntata dopo due settimane di trattative, potrebbe non conoscere un lieto fine. Il tutto, a causa del dietrofront partenopeo circa Ostigard, riportato questa mattina dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Quest’ultimo ha infatti narrato della volontà da parte del Napoli di non cedere più il difensore centrale norvegese, apparso per lunghi tratti della sessione invernale di calciomercato come a un passo dall’addio in prestito. Genoa, Torino e Udinese avrebbero però visto sfumare l’ipotesi in seguito alle ultime solide prestazioni di Ostigard contro Inter e Lazio, in grado di convincere Mazzarri e dirigenza a puntare sul norvegese. Un cambio drastico dei piani, che ora incide notevolmente anche sulla situazione Nehuen Perez. Sempre Di Marzio, infatti, ha riportato di qualche indecisione di troppo da parte del Napoli, ora non più convinto a sborsare 18 milioni per l’argentino dopo la decisione circa la permanenza di Ostigard.

Ostigard non parte, il Napoli tentenna su Perez

Ad influenzare quindi i dirigenti del club partenopeo sul da farsi, potrebbero esserci altri fattori ben più delicati rispetto alla permanenza di Ostigard. La mancata cessione del norvegese porterebbe infatti il Napoli, in caso di acquisto di Nehuen Perez, a tagliar fuori un calciatore dalla Lista Serie A da consegnare il prossimo 1° gennaio alla Lega. Una scelta molto difficile, e che vedrà gli azzurri privarsi molto probabilmente di Diego Demme per permettere l’ingresso nell’elenco a Leander Dendoncker. La dirigenza targata Napoli potrebbe quindi non essere propensa a rinunciare a un ulteriore nome per far spazio a Perez, cui mancato approdo all’ombra del Vesuvio risparmierebbe De Laurentiis da un investimento di circa 18 milioni.