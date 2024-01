Calciomercato Napoli, doppia offerta dalla Premier League: addio in estate

Pronta una doppia offerta da parte della Premier League per un titolare del Napoli, l’addio definitivo potrebbe arrivare in estate.

La sessione di mercato invernale è quasi giunta al termine, ma le idee per gli acquisti estivi iniziano già a farsi avanti. Per la stagione estiva, il Napoli dovrà fare i conti con le prossime cessioni. Infatti le prossime uscite avranno come protagonisti diversi giocatori importanti per la squadra partenopea, la società deve riflettere bene sulle prossime mosse da attuare.

Tra i calciatori in questione c’è Piotr Zielinski, il futuro del calciatore polacco è ancora in bilico e potrebbe essere vicino all’addio in estate. Tuttavia non è l’unico azzurro che potrebbe salutare il club partenopeo in estate, c’è anche un altro titolare importante che potrebbe abbandonare presto la maglia azzurra.

Mercato Napoli, Osimhen nel mirino di Chelsea e Manchester United

Il futuro di Victor Osimhen con la maglia del Napoli è ancora incerto, da giocatore inamovibile della squadra partenopea potrebbe cambiare presto destinazione. L’attaccante nigeriano potrebbe salutare in estate il club, due squadre della Premier League sono fortemente interessate ad ingaggiarlo: si tratta di Chelsea e Manchester United. Le società inglesi hanno già chiesto informazioni alla SSC Napoli per poter aprire una trattativa riguardante l’attaccante azzurro, entrambe vogliono averlo in rosa per la prossima stagione. A rivelare quanto detto è il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira su X.

Di seguito quanto evidenziato:

Dunque, secondo l’esperto di calciomercato potrebbe essere la volta buona per salutare il numero 9. L’attaccante nigeriano potrebbe abbandonare la Serie A, e giocare in Premier League durante il prossimo campionato. Il Napoli potrebbe perdere uno dei suoi migliori attaccanti, una delle risorse più brillanti in fase offensiva. In caso di cessione, la società partenopea dovrà valutare bene chi acquistare come suo erede. Una scelta che non sarà facile da prendere, trovare il sostituto più adatto potrebbe risultare una sfida difficile per la dirigenza.

Infatti, Victor Osimhen non è mai stato un semplice attaccante all’interno della squadra. Il calciatore nigeriano rappresenta molto di più grazie al suo essere carismatico, un vero e proprio leader per i suoi compagni. Un giocatore che riesce a fare la differenza e la sua assenza si percepisce, per questo motivo potrebbe risultare una perdita importante. Nonostante ciò, il presidente Aurelio De Laurentiis insieme al d.s. Mauro Meluso e al capo scouting Maurizio Micheli, hanno tutte le qualità per poter trovare la soluzione migliore in caso di cessione.