Zielinski – Napoli, fuori rosa o titolare? Colloquio diretto con Mazzarri

Il futuro di Zielinski è oramai segnato, andrà all’Inter a fine stagione. Ma quale sarà il destino per il resto del campionato in azzurro?

Uno dei dilemmi di quest’assurdo calciomercato invernale in casa Napoli è senza dubbio la situazione legata al futuro di Piotr Zielinski. In estate sembrava tutto apparecchiato per il tanto atteso rinnovo con il Napoli, quando il polacco ha rifiutato le avances arabe, con l’Al Ahli pronto a mettere sul piatto cifre da capogiro. Poi però non si è fatto più nulla. L’accordo con il Napoli per il prolungamento del contratto non si è trovato. Dal 1 gennaio in poi Zielinski si è quindi potuto accordare senza problemi con altre squadre, essendo di fatto un calciatore svincolato.

Tra le tante l’ha spuntata l’Inter. Marotta apprezza da tempo il centrocampista del Napoli ha intenzione di portarlo a Milano la prossima estate, a parametro zero. Le ultime indiscrezioni danno praticamente per fatto l’affare. Indizi dell’accordo trovato con l’Inter provengono anche dal minutaggio concesso a Zielinski da mister Mazzarri.

Spicca la doppia esclusione in Supercoppa. Contro la Fiorentina non è partito titolare, ha giocato solo qualche scampolo di partita. Contro l’Inter invece Mazzarri gli ha preferito Gaetano, relegandolo a novanta minuti di panchina. A questo punto ci si interroga sul cosa accadrà nel resto della stagione, Zielinski continuerà ad avere un minutaggio così limitato, sarà posto fuori rosa oppure reintegrato in gruppo? Mazzarri vuole vederci chiaro, per questo ha deciso di intrattenere un colloquio diretto con il polacco.

Colloquio Zielinski – Mazzarri a Castel Volturno: cosa si sono detti

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mazzarri confida nella professionalità del calciatore e ha deciso di affidargli le chiavi della fase offensiva del Napoli, magari già a partire dal match di questa sera contro la Lazio. Il mister toscano vuole un “Zielinski d’assalto”, alla Hamsik. Pronto ad inserirsi in area per sfruttare gli assist delle ali o degli attaccanti. Mazzarri gli avrebbe chiesto gli ultimi quattro mesi “da vero Zielinski”.

D’altro canto il polacco non può che accettare una proposta del genere, è molto affezionato al Napoli e alla città. Dimostrazione chiara di ciò è la famosa esultanza allo Juventus Stadium, in occasione del gol di Raspadori che ha di fatto regalato lo scudetto al Napoli la scorsa stagione. Il tutto però è stato ricambiato, durante questi otto lunghi anni di permanenza, con grande affetto dalla piazza partenopea, che gli ha anche dedicato un murales. In sintesi, ci aspettano quattro mesi carichi di emotività per Zielinski e Mazzarri ha intenzione di rimetterlo, anche solo per l’ultima parte di stagione, al centro del progetto tattico.