Ostigard, intreccio di mercato con un altro difensore: quattro club di Serie A coinvolti

Ancora nuovi scenari di mercato emergono in casa Napoli, dove la cessione appare ad un passo. L’aggiornamento Sky sul caso.

Si parla ancora di calciomercato in casa Napoli, a pochi giorni dalla conclusione della sessione invernale. In particolare, in casa azzurra si aspettano ancora nuovi aggiornamenti circa l’innesto in difesa, che dovrebbe rappresentare l’ultimo colpo partenopeo dopo gli acquisti di Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Dendoncker. Il nome di punta, quindi, sembrerebbe essere Nehuen Perez dell’Udinese, cui arrivo all’ombra del Vesuvio comporterebbe alla cessione in prestito di Leo Ostigard. Tante, quindi, le squadre sul calciatore norvegese, cui nuove notizie e nuove ipotesi spuntano grazie agli aggiornamenti targati SkySport.

Napoli, Torino e Udinese non mollano Ostigard

Leo Ostigard parrebbe ormai indirizzato verso una cessione sicura in questa finestra invernale di calciomercato, in cui il norvegese ha visto numerose ipotesi presentarsi sotto la porta di casa. Fra queste, chiaramente il Genoa, che ha espresso il desiderio di riportare il calciatore in rossoblu strappando anche il “si” dell’ex Brighton, non ripresentandosi però alla corte di Ostigard. Una situazione, questa, che ha dunque spinto altre compagini di Serie A a puntare sul difensore del Napoli, che ora avrebbe fretta di cedere per sottoscrivere l’acquisto di Nehuen Perez.

Secondo Sky, quindi, proprio l’Udinese avrebbe sondato nuovamente il terreno per il norvegese, inizialmente inserito dagli azzurri nella trattativa per l’argentino incassando però un secco rifiuto da parte dello stesso Ostigard. I friulani non hanno però mollato la presa, e continuano a voler puntare sul centrale tramite la formula del prestito con diritto di riscatto. Formula tanto cara anche al Torino di Urbano Cairo, finito sul cinquantacinque azzurro dopo l’infortunio da poco patito dal totem Alessandro Buongiorno. Secondo SkySport, dunque, queste saranno le due compagini che battaglieranno nelle ultime ore di mercato, dando vita a un vero e proprio intreccio da anazalizzare.

Udinese e Torino su Ostigard, così Nehuen Perez va al Napoli

Battagliano eccome in ottica mercato Udinese e Torino, che in emergenza in retroguardia hanno instaurato un duello con protagonisti due obiettivi in comune. Trattasi proprio di Leo Ostigard nonché del difensore della Salernitana Matteo Lovato, sondato sia dai bianconeri che dai granata. Attualmente più vicino ai friulani, Lovato potrebbe quindi fare due piaceri al Napoli accasandosi in bianconero, spedendo Nehuen Perez all’ombra del Vesuvio nonché lasciando campo libero al Torino per effettuare l’affondo su Ostigard. Un triello che avrà quindi modo di caratterizzare le ultime ore di calciomercato invernale, cui deadline è fissata per le ore 20 di giovedì 1° febbraio.