Napoli, Mazzarri a rischio esonero: è crisi per De Laurentiis

Il Mazzarri bis non sta dando gli effetti sperati, alcune dinamiche potrebbero portare De Laurentiis a fare riflessioni sul futuro

Dopo un inizio davvero poco convincente, con Garcia alla guida, De Laurentiis ha deciso di affidarsi a Walter Mazzarri. Il patron azzurro ha puntato sull’usato sicuro, convinto che servisse un allenatore, con una già buona conoscenza dell’ambiente, utile a compattare lo spogliatoio, per provare a riportare il Napoli sui livelli della passata stagione. Mentalmente si sono fatti passi in avanti, la squadra sembra più compatta, ma i risultati non rispecchiano assolutamente la volontà della società, che non vuole assolutamente perdere il treno Champions League e quindi la top quattro.

Una missione non impossibile per Mazzarri, sopratutto dopo le buone prestazioni in Supercoppa. Il mister toscano, dopo le prime settimane nelle quali ha provato ad emulare il Napoli di Spalletti puntando sul 4-3-3, in Arabia ha deciso di svoltare il piano tattico, con discreti risultati sia contro l’Inter che contro la Fiorentina. Passaggio alla difesa a tre e un Napoli sicuramente più “mazzarriano“, che ha dimostrato sul campo di saper soffrire. Alle volte è giusto fare un passo indietro, consapevoli del fatto che la squadra non riesce a girare come la passata stagione. Due buone prestazioni che fanno ben sperare in vista del futuro.

Mazzarri a rischio? Fondamentale il match contro la Lazio

In questo momento Mazzarri ha tanto bisogni di segnali positivi, perché, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, un’eventuale sconfitta questa sera contro la Lazio potrebbe indurre De Laurentiis a fare le dovute valutazioni sul futuro di Mazzarri. Perché sì le prestazioni sono importanti, ma sono i risultati a determinare il destino di un allenatore.

Una sconfitta contro la Lazio potrebbe allontanare ancor più il Napoli dall’obiettivo Champions. Al contrario però, un buon risultato terrebbe incollati gli azzurri all’obiettivo stagionale. Ed è proprio su questo che deve puntare Mazzarri per rimanere saldamente seduto sulla panchina del Napoli, quantomeno fino alle fine della stagione.

Futuro allenatore Napoli, i candidati alla panchina per il dopo Mazzarri

Il tecnico toscano ha accettato un contratto di soli sette mesi, fino a fine stagione. Dunque, con ogni probabilità non sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione, a prescindere dalla posizione finale in classifica del campionato in corso. L’impressione è quella che gli azzurri vogliano mettere in atto una vera e propria rivoluzione in estate. Il punto di partenza è senza dubbio l’allenatore nuovo. In cima alla lista del presidente De Laurentiis ci sono profili di alto rango, come De Zerbi o Conte. Tuttavia è bene non sottovalutare le candidature di allenatori come Thiago Motta, Palladino o Italiano, che hanno dimostrato di esser pronti al grande salto in una big.