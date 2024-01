Lazio, Luis Alberto punzecchia il Napoli: il commento fa discutere i tifosi

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha parlato a Sky dopo il fischio finale del match contro il Napoli, conclusosi sullo 0-0.

Poche emozioni e tanti sbadigli allo stadio Olimpico di Roma, dove Lazio e Napoli non vanno oltre lo 0-0 e si dividono un punto che non fa male nessuna delle due compagini in ottica rincorsa Champions League. Una squadra molto accorta quella messa in campo da Walter Mazzarri, che comunque nel post match si è detto soddisfatto e convinto di essere sulla strada giusta in ottica futura, soprattutto dal momento in cui rientreranno calciatori chiave per gli azzurri come Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Frank Zambo Anguissa.

Una partita che lascia però con l’amaro in bocca anche la stessa Lazio, che era alla ricerca di una vittoria per dare una sterzata importante al morale dopo la brutta prestazione rimediata contro l’Inter nella semifinale della Supercoppa Italiana, in Arabia Saudita. A commentare il match è stato il centrocampista di Maurizio Sarri, Luis Alberto, ai microfoni di Sky Sport, che secondo il suo punto di vista ha abbastanza da recriminare sul risultato, considerando l’atteggiamento fortemente difensivo dei campioni d’Italia in carica.

Pressoché nulle le occasioni sia per la Lazio che per il Napoli, che si dividono un punto senza arrecare danni nei confronti della compagine avversaria. Ciò non basta però per Luis Alberto, che nell’immediato post partita ha commentato il match anche con rammarico.

Inutile dire che le parole rilasciate dal trequartista spagnolo hanno fatto discutere non poco i tifosi del Napoli, che ritengono invece il pareggio un risultato giusto per quanto fatto dimostrare dalle due compagini questa sera allo stadio Olimpico di Roma.

L’intervista di Luis Alberto

Di seguito, le parole rilasciate da Luis Alberto al margine di Lazio – Napoli, ai microfoni dell’emittente satellitare Sky Sport:

Oggi la squadra ha dimostrato in campo di aver lavorato bene in settimana, con una grande prestazione: peccato non aver vinto questa sera”.

Poi lo spagnolo è entrato nella fattispecie della prestazione del suo Napoli, che a detta sua è stato fin troppo rinunciatario alla fine: