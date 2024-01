“Qualcosa è cambiato”, l’agente non ha dubbi: sul centrocampista del Napoli

Cambia ancora lo scenario inerente al centrocampista in casa Napoli. Le parole dell’agente non lasciano dubbi sull’azzurro.

Si parla ancora di calciomercato in casa Napoli, dove la società azzurra manterrà alta la concentrazione fino al termine della sessione invernale. In particolare, si attendono ancora gli aggiornamenti sul caso Nehuen Perez, mentre è stato il centrocampo partenopeo ad attrarre particolarmente l’attenzione nelle ultime ore. Questo, a causa dell’arrivo di Dendoncker e della sempre più probabile uscita di Demme, che lascerebbe appunto al belga lo slot necessario in lista Serie A. A ciò si aggiunge dunque il caso Zielinski, con un piede al di fuori della rosa in attesa del proprio passaggio all’Inter. Ecco però intervenire anche l’agente di un centrocampista azzurro, vicino ora alla cessione stando alle parole del suo procuratore.

Gaetano fuori dai piani, le ultime sul Napoli

Sembrava essersi ripreso un po’ di spazio sul campo Gianluca Gaetano, sfruttato molto da mister Walter Mazzarri in tempo di emergenza nel ruolo. Eppure, il calciatore non avrebbe ancora convinto a pieno la piazza azzurra, pronta a lasciar partire proprio l’ex Cremonese. In particolare, il procuratore di Gaetano, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Serie A ha dichiarato di essere preoccupato per il proprio assistito, a causa del cambio modulo in casa Napoli. Il passaggio dal 4-3-3 al 3-4-2-1 ha infatti privato il centrocampo partenopeo di un posto sulla metà campo, diminuendo quindi le chance di impiego per il numero settanta.

“Negli ultimi giorni è cambiato qualcosa nel Napoli. Nei programmi originali, lui non era in uscita, poi però c’è stato il cambio modulo. La possibilità di giocare con soli 2 centrocampisti abbassa le quotazioni di Gianluca, perché in quel ruolo ne diventano poi in troppi“, le parole di Giuffredi, che aprono ora un grande spiraglio d’innanzi al ragazzo di Cimitile.

Mercato Napoli, le possibili destinazioni di Gaetano

Il tempo stringe, ma il futuro di Gaetano sembrerebbe ormai segnato. Il centrocampista, stando al suo agente, è infatti vicino alla cessione, sebbene le news in merito siano poche e i giorni a disposizione ancor di meno. “Vediamo cosa succede in questi ultimi giorni di mercato. Se ne viene fuori una soluzione giusta e che possa dargli continuità, sicuramente Gianluca sceglierà di andare a giocare“, le finali parole di Giuffredi. Le voci inerenti a Gaetano si erano però fermate nelle ultime settimane, e per immaginare un possibile cambio maglia per il calciatore bisogna arretrare di parecchi giorni, quando lo stesso azzurro finì nel mirino dell’Empoli e di vari club di Serie B.