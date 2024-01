Infortunio per il top player di Serie A, salta il match con il Napoli

Niente da fare per il top player di Serie A, salterà diverse partite: sarà out anche per la sfida con il Napoli.

Domani all’Olimpico di Roma andrà in scena la partita tra la Lazio dell’ex Maurizio Sarri ed il Napoli di Walter Mazzarri, uno dei tanti scontri diretti della Serie A con l’obiettivo Champions League nel mirino. I biancocelesti sono attualmente a più 2 sugli azzurri, a quota 33 ma con una partita giocata in più, i 90 minuti di domani in pratica potrebbero permettere ai campioni d’Italia in carica di mettere la freccia, andando avanti di una lunghezza su Immobile e compagni con la consapevolezza di poter incrementare ulteriormente il proprio vantaggio.

Grave infortunio: l’attaccante salta la gara contro il Napoli?

Il Napoli giocherà una serie di incontri ravvicinati in attesa della Champions League, con l’incontro con il Barcellona, valido per gli ottavi di finale della massima competizione europea, fissato in data 21 febbraio alle ore 21:00.

Sette giorni dopo l’appuntamento di cartello contro i blaugrana, nello specifico il 28 dello stesso mese, il Napoli sarà poi ospite al Mapei Stadium in Emilia, impianto in cui il Sassuolo affronterà i partenopei. Un campo ostico, in cui tante volte la squadra campione d’Italia è inciampata in passi falsi costati punti importanti.

Tra gli elementi a disposizione di Dionisi, tecnico dei neroverdi, spicca sicuramente Domenico Berardi, attaccante calabrese che ha spesso marcato la rete contro il Napoli. Proprio l’esterno offensivo campione d’Europa con l’Italia nel 2021, potrebbe però non prender parte alla sfida contro il team di Walter Mazzarri.

Dionisi, nel corso della conferenza pre Monza, ha infatti rilasciato dichiarazioni non propriamente incoraggianti in merito all’infortunio occorso all’attaccante, costretto ad operarsi nei giorni scorsi:

“Non avrei mai voluto giocare senza Domenico, ma ora dobbiamo dimostrare di avere i coglioni. Non voglio che la mia squadra giochi in attesa di Berardi che è il nostro top player, poi logico che con lui si possano fare delle cose, in sua assenza altre. Vedremo Castillejo all’opera, è venuto per giocare ed è forte”.

Il tecnico degli emiliani ha fatto il punto sulle tempistiche di rientro, respingendo in maniera ferma le accuse in merito ad una gestione negativa del caso Berardi da parte dello staff neroverde: