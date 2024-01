Futuro Osimhen, annuncio bomba di Pistocchi: “Sarà questa la sua nuova squadra”

Dopo le dichiarazioni di Victor Osimhen, sono arrivate quelle di De Laurentiis ad ufficializzare una separazione ormai scontata.

Solamente un mese fa circa, Victor Osimhen ha firmato il suo rinnovo con il Napoli. Un prolungamento record quello del nigeriano con la società partenopea, che per la prima volta nella propria storia ha firmato un contratto con un proprio tesserato concedendogli un ingaggio da 10 milioni a stagione.

Una cifra fuori parametri, ma che permetterà allo stesso modo alla società campione d’Italia di poter chiudere quella che sarà la sua cessione più virtuosa, ancor più di quella registrata nel 2016, con i 90 milioni sborsati dalla Juventus per Gonzalo Higuain.

Osimhen – Napoli: squadra definita per l’addio, le ultime

Già, perchè secondo più fonti, tra qui quella autorevole di Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato, la clausola in questione sarebbe da 150 milioni, una cifra monstre, alla portata solamente di pochi club in Europa e nel mondo. Secondo Di Marzio, clausola o meno, grazie al rinnovo di dicembre il Napoli riuscirà a cedere Osimhen per non meno di 120 – 130 milioni, effettuando una delle operazioni in uscita più importanti degli ultimi 10 anni in Europa.

Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri ha fatto il punto in merito, confermando nel post assemblea in Lega la voglia di Osimhen di provare nuove esperienze in estate. Non solo però, perchè il leader della FilmAuro ha fatto anche i nomi delle possibili destinazioni: Real Madrid, PSG oppure società di Premier League, sono queste le uniche mete che potrebbero ambire alla prima punta del Napoli, capocannoniere della scorsa Serie A e campione d’Italia in carica.

Di questo avviso anche il giornalista Maurizio Pistocchi, che attraverso il proprio account Twitter, ha rilasciato una indiscrezione di calciomercato.

“Oggi DeLaurentiis ha di fatto ufficializzato la cessione di Victor Osimhen, che, secondo le mie fonti, al 99% andrà al PSG , contratto di 4 anni a 12mln€ / anno, e al Napoli una cifra record, superiore ai 100mln€ Al PSG prenderà il posto di Kylian #MBappè , destinato al Real Madrid”.

Questo il tweet del giornalista, che si è sbilanciato nettamente in merito al futuro del nigeriano, confermando le news rilasciate nei giorni scorsi dal sopracitato Di Marzio in merito al valore dell’operazione.

Insomma, l’accordo tra Osimhen e il Napoli si è confermato un rinnovo “ponte”, una scelta comunque non scontata nel calcio moderno, a dimostrazione della riconoscenza dello stesso Osimhen nei confronti del Napoli, che grazie a questa firma, potrà sedersi al tavolo delle trattative con il coltello dalla parte del manico.