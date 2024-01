Verso Lazio-Napoli, niente conferenza per Mazzarri: quando parlerà il tecnico

Niente conferenza stampa di vigilia, prima di Lazio – Napoli, per Walter Mazzarri: il tecnico di San Vincenzo prenderà parola in un secondo momento.

Grande attesa in casa Napoli per la sfida contro la Lazio, match di vitale importanza per la rincorsa Champions League delle due compagini. Entrambe reduci dall’esperienza in Arabia Saudita nella Supercoppa Italiana, le due squadra sono pronte a darsi battaglia nel match in programma per domenica 28 gennaio alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento che dirà moltissimo sullo stato di salute della squadra di Walter Mazzarri, che intanto è tornato a rifugiarsi nel suo modulo a tre, in attesa di tempi migliori per riproporre il 4-3-3.

Contro Fiorentina e Inter, la squadra partenopea con il nuovo sistema di gioco ha dato l’impressione di essere più compatta in campo, motivo per cui ci sono tutti i fattori per pensare a una conferma del 3-4-3 anche nel match contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Per poter capire quale sarà il punto di vista di Walter Mazzarri in persona, però, bisognerà attendere qualche ora in più: non ci sarà la consueta conferenza stampa di vigilia dal centro sportivo di Castel Volturno.

News Calcio Napoli, Mazzarri non parlerà in conferenza

C’è curiosità per capire come si riaffaccerà al campionato il Napoli di Walter Mazzarri, che in seguito agli episodi arbitrali della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter non ha parlato al termine del match.

Decisione che si ripeterà in queste ore, in quanto il tecnico non terrà la consueta conferenza stampa di vigilia: la squadra proseguirà il suo lavoro a Castel Volturno cercando di conservare la massima concentrazione in un periodo che è sicuramente complicato. Gli ultimi segnali sono incoraggianti, ma è chiaro che bisogna navigare a vista in una situazione non comodissima per il club campione d’Italia in carica.

Quando parlerà Mazzarri: appuntamento al match contro la Lazio

Walter Mazzarri non parlerà alla vigilia di Lazio-Napoli: il tecnico, così come viene puntualizzato, parlerà direttamente nell’immediato pre partita di Roma, con l’intervista ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio. Il tecnico, inoltre, parlerà anche al termine della stessa, per analizzare il match contro la Lazio di Maurizio Sarri.