Salta l’affare, arriva la conferma di De Laurentiis: “Serve al Napoli”

De Laurentiis chiude alla cessione: decisivo il dietro front del club di Serie A che aveva ricevuto l’ok calciatore.

Il patròn azzurro ha rilasciato diverse dichiarazioni in cui ha definito l’assetto azzurro futuro. La panchina non è ancora stata affidata a nessuno e la dirigenza azzurra, per il momento, vuole concentrarsi sul presente sia per far bella figura in Champions League sia per centrare un posto tra le prime 4 e la conseguente qualificazione alla prossima e “nuova” Champions League.

L’obiettivo del direttore sportivo, Mauro Meluso, sarebbe quello di regalare a Mazzarri un altro difensore per aumentare la qualità della retroguardia difensiva troppo fragile e sul piano fisico, vedi gli infortuni di Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Olivera e Natan, soltanto nella prima parte di stagione, e sul lato tecnico a causa di un rendimento complessivo molto deludente.

Intanto, il Napoli sta per chiudere la trattativa Nehuen Perez: tempi assai lunghi dettati dalla necessità dei friulani di acquistare un degno sostituto dell’argentino. L’operazione è basata sull’acquisto del cartellino fissato a 16 milioni di euro + 2 di bonus che accontenteranno le esigenze dell’Udinese.

Aurelio De Laurentiis, però, ha risposto alla domanda riguardo alla possibile cessione di Leo Ostigard, principale indiziato per lasciare lo slot libero all’ex centrale difensivo dell’Atletico Madrid. L’affermazione del numero 1 partenopeo è stata molto chiara ed altre circostanze certificano questa verità.

Ostigard-Genoa salta tutto: in corso le visite mediche del nuovo rossoblù

Il 55 norvegese, secondo alcune voci di mercato, avrebbe avuto la possibilità di trasferirsi in un altro club di Serie A. Ostigard, infatti, avrebbe potuto prendere parte, come pedina di scambio, alla trattativa Perez ma l’ex Brighton avrebbe declinato la proposta, scegliendo di dare la propria disponibilità ad un altro club di Serie A: il Genoa.

Il difensore centrale, nella stagione 2021/22, ha già vestito la maglia ligure in prestito, ed è grazie alle prestazioni genovesi che il Napoli si è accorto delle potenzialità del giocatore. Qualità venute fuori a sprazzi e che non consentono di promuoverlo del tutto. In merito alla sua situazione, però, De Laurentiis è stato chiarissimo: “Serve al Napoli. Adesso vediamo un pochino. Dobbiamo sperimentare gli acquisti, fino ad allora è difficile fare ragionamenti sulle cessioni”.

Nel frattempo, nonostante l’ok di Ostigard, il Genoa ha chiuso l’operazione in prestito con l’Atalanta di Giorgio Cittadini, difensore 2002 che ha trascorso la sua prima parte di stagione al Monza di Palladino.