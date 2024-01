Perez-Napoli, l’Udinese rallenta la trattativa: il motivo

Nehuen Perez-Napoli, la fumata bianco è in arrivo ma i tempi li detta l’Udinese: la clamorosa situazione nei dettagli.

La dirigenza azzurra è pronta ad abbracciare il quinto acquisto di una finestra di mercato invernale che ha visto i partenopei protagonisti di diversi colpi in tutti i reparti. In difesa lo slot lasciato libero da Alessandro Zanoli, mandato in prestito alla Salernitana, è stato colmato da Pasquale Mazzocchi. A centrocampo per sostituire la duttilità di Elijf Elmas, ceduto al Lipsia, è arrivato Leander Dendoncker, più solido e funzionale sia come mediano in mezzo al rettangolo di gioco che come braccetto in difesa nel 3-4-2-1 di Walter Mazzarri.

In attacco gli acquisti di Hamed Junior Traorè e di Cyril Ngonge hanno soddisfatto le esigenze offensive dettate da un rendimento non eccezionale di Kvicha Kvaratskhelia e dalla partenza in prestito di Alessio Zerbin, in direzione Monza. In difesa è pronto Nehuen Perez a migliorare la qualità della retroguardia azzurra e per un motivo tecnico, causa impatti altalenanti sulle partite, sia di Leo Ostigard sia di Juan Jesus, e per un motivo fisico.

Natan, infatti, non sta brillando e l’infortunio alla spalla, oltre che l’impiego sull’out di sinistra a causa delle indisponibilità di Mario Rui ed Olivera, non stanno mostrando il vero leader difensivo che ha timidamente fatto vedere in varie occasioni.

Operazione Perez, il motivo che frena l’Udinese

La società partenopea ha raggiunto un accordo con la squadra bianconera, per l’acquisto di Perez, su una base di 16 milioni di euro + 2 di bonus. Il motivo che frena l’Udinese, però, non è di natura contrattuale ma è legata ad un aspetto ben più particolare. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, la società friulana starebbe prendendo tempo per trovare un sostituto adeguato per colmare il vuoto lasciato dall’ex difensore dell’Atletico Madrid.

Il numero 18, per far fronte a questa necessità, verrà comunque schierato in campo nella trasferta di domani a Bergamo, in programma alle 15 contro l’Atalanta. Agli occhi dell’allenatore, Gabriele Cioffi, si è mostrato essere ancora parte integrante del mondo Udinese. Intanto la dirigenza aveva trovato il sostituto ideale, appartenente al Watford, comunque di proprietà della famiglia Pozzo.

Ryan Porteous, classe 1999 scozzese, a causa del cambiamento dei regolamenti sullo status di extra UE per giocatori inglesi, non potrà essere tesserato poichè il suo, ipotetico, posto è stato occupato dall’esterno Jordan Zemura. Gli altri due slot disponibili sono del brasiliano Brenner e dell’inglese Keinan Davis.