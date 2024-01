Perez-Napoli, annuncio a sorpresa di Cioffi: lo ha detto in conferenza

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al difensore Nehuen Perez, obiettivo partenopeo.

Alla vigilia di Atalanta-Udinese, in programma domani alle ore 15 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, Gabriele Cioffi, allenatore dei friulani, ha rilasciato, in conferenza stampa, alcune dichiarazioni su Nehuen Perez, obiettivo partenopeo per rinforzare la difesa. Il centrale argentino è sempre stata la prima scelta dopo la mancata finalizzazione della trattativa che avrebbe condotto Radu Dragusin sotto l’ombra del Vesuvio.

Il rumeno è passato al Tottenham e, di conseguenza, la dirigenza azzurra ha voluto e dovuto focalizzarsi su un altro calciatore che sta attraversando un ottimo periodo di forma nonostante un campionato non troppo esaltante della sua compagine. Il numero 18 bianconero sembrerebbe essere l’obiettivo principale di Meluso che valuta l’acquisizione dell’ex Atletico Madrid entro i limiti della fine del mercato.

La volontà di Perez sembrerebbe quella di spingere verso la causa azzurra ma l’Udinese vorrebbe principalmente trovare un sostituto prima che la trattativa si concretizzi e il mercato si chiuda. Alla luce di ciò la società partenopea avrebbe offerto il prestito di Leo Ostigard che, dal canto suo, avrebbe declinato questa nuova esperienza per accasarsi al Genoa. Una situazione irrigidita nelle ultime ore, dopo che la società rossoblù ha fatto sapere che sarebbe pronta a chiudere per il prestito del centrale difensivo del Monza, Giorgio Cittadini.

Cioffi su Perez: “Sono sicuro, mi basta guardarlo negli occhi”

L’ex allenatore dell’Hellas Verona ha commentato lo stato di forma di alcuni dei suoi beniamini come Roberto Pereyra e lo stesso Nehuen Perez, fondamentali per la corsa alla salvezza dei bianconeri. Sull’uomo mercato ha affermato: “Nehuen mi basta guardarlo negli occhi, è presente, cattivo, è stato uno dei trascinatori questa settimana”.

Una dichiarazione che dimostra la professionalità di un ragazzo, praticamente con le valige in mano, pronto fino all’ultimo secondo ad onorare la maglia di un club che lo ha fatto crescere e che potrebbe portarlo alla corte degli ultimi campioni d’Italia in carica. La presenza di domani, rispetto a quanto detto, sembra una certezza e quest’ultima settimana sarà cruciale per il futuro di Napoli e Udinese.

Dopo l’ufficialità del centrocampista Leander Dendoncker, passato in prestito con diritto di riscatto dall’Aston Villa, avvenuta questa mattinata, il Napoli sarebbe pronto a chiudere l’affare Perez su una base di 18 milioni (16+2 di bonus) con il protagonista in questione legato ad un contratto di 4 anni e mezzo a circa 1,6 milioni a stagione.