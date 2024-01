“Nessun contatto, ma fa piacere la stima di ADL”, può essere il prossimo d.s. del Napoli

La stagione del Napoli non è ancora terminata, ma si pensa già ai nomi che potrebbero sostituire il direttore sportivo Mauro Meluso.

Il campionato deve ancora finire, ma diverse sono già le voci che iniziano a circolare sul possibile erede del d.s. Mauro Meluso. Tra i vari nomi in lista c’è l’ex di un club della Serie A, un direttore sportivo molto stimato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Tare come prossimo direttore sportivo del Napoli, l’ex Lazio smentisce

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TvPlay dove ha svelato un retroscena importante che riguarda Napoli e le numerose voci inerenti ad una sua possibile collaborazione con la società partenopea.

Di seguito quanto evidenziato:

“Sarebbe ingiusto dare un giudizio su questo per un semplice motivo. Il posto che ho occupato alla Lazio ora è occupato da un collega a Napoli e mi metto nei suoi panni, io non ho mai avuto un contatto diretto con il Napoli, ho sentito tanti rumors, ma nessuno dalla società mi ha contattato per fare un progetto insieme o per capire se si può collaborare insieme. Auguro al direttore del Napoli tutto il bene per questa stagione”.

Inoltre l’ex direttore sportivo ha poi continuato dicendo che il Napoli è una piazza fantastica, sottolineando il fatto che è una città innamorata del calcio. I napoletani sono grandi sostenitori della propria squadra, un amore incondizionato per la maglia che va oltre ogni cosa.

“Stiamo parlando del Napoli, non di una squadra qualsiasi, non si discute. Non sono nessuno io per dire che non mi piacerebbe questo o quell’altro progetto. Napoli è una piazza fantastica con una città folle per il calcio. Ciò che ho detto prima è la pura verità, mi fa piacere se De Laurentiis mi stima, ma io, per correttezza, rispetto il lavoro del mio collega perché ho passato da solo determinati momenti e so cosa vuol dire vivere una situazione di questo tipo e sentir parlare di altri colleghi”.

Tare afferma che apprezza tantissimo la stima che il presidente Aurelio De Laurentiis prova nei suoi confronti. Tuttavia al momento non gli sembra corretto pensare già al probabile sostituto del d.s. Mauro Meluso, soprattutto, per il fatto che la stagione debba ancora terminare. Inoltre l’ex direttore della Lazio ha poi smentito i diversi rumors inerenti ad una sua possibile collaborazione con la SSC Napoli. Dunque, non c’è mai stato un contatto diretto con la società partenopea, entrambe le parti non hanno mai parlato di avviare un progetto insieme. Potrebbe rimanere, però, un’ipotesi da ripescare a fine stagione o chissà magari fra qualche anno. Al momento, l’unica cosa certa è che Meluso continuerà ad essere il dirigente sportivo del club partenopeo, successivamente toccherà al presidente De Laurentiis decidere come muoversi.