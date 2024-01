Mourinho-Napoli, annuncio bomba di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di vedere Josè Mourinho sulla panchina del Napoli nella prossima stagione.

Il patron azzurro ha voluto chiarire la questione legata ad alcune voci che hanno accostato Josè Mourinho alla panchina partenopea. Il Napoli sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative e la “cura” Mazzarri non sta apportando i miglioramenti sperati da Aurelio De Laurentiis. Dopo il cambio di allenatore, ai danni di Rudi Garcia, la dirigenza azzurra avrebbe contattato l’ex Inter e Juve Antonio Conte, non convinto di prendere in gestione la squadra in corso d’opera.

Dopo diversi rifiuti, la società partenopea con l’allenatore leccese hanno deciso di riaggiornarsi a fine stagione. Nel mentre Mazzarri non è riuscito ad imporsi e con l’eliminazione dalla Coppa Italia e la mancata vittoria della Supercoppa Italiana fanno pensare a tutto fuorchè la permanenza dell’allenatore toscano.

Intanto la Roma ha richiamato Capitan Futuro a Trigoria, Daniele De Rossi, in veste di allenatore per sostituire Josè Mourinho: esonerato dopo l’eliminazione nel derby di Coppa Italia e l’accumulo di risultanti non soddisfacenti nonostante l’esborso economico importate della società durante il corso della finestra di mercato estiva.

De Laurentiis sicuro su Mourinho, l’annuncio lascia i tifosi a bocca aperta

Il presidente del Napoli ha voluto chiarire la posizione della panchina partenopea della prossima stagione. In questo momento non ancora si è certi di chi sarà il prossimo allenatore del Napoli ma l‘annuncio di De Laurentiis spazza via ogni dubbio: “José Mourinho non rientra nei nostri piani, non se ne è mai parlato nonostante i collegamenti. Credo che il suo futuro non sarà in Italia”.

Una dichiarazione che spezza i sogni degli appassionati di calcio che avrebbero voluto un approdo dello Special One su una panchina calda come quella degli ultimi campioni d’Italia in carica.