Mercato Napoli, non solo colpi in entrata: Meluso valuta la cessione di un azzurro

Il mercato invernale del Napoli non accenna a fermarsi: la dirigenza partenopea ha in mente di cedere un azzurro.

La dirigenza partenopea è pronta anche a cedere oltre che migliorare la qualità della rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Il piano del direttore sportivo, Mauro Meluso, prevede di far crescere i giovani mandandoli altrove per consentire loro di accumulare più minuti possibili nelle gambe. Una scelta che ha visto protagonista Alessandro Zanoli, passato in prestito alla Salernitana, per agguantare una salvezza molto complicata ma da protagonista. Nella passata stagione, infatti, lo stesso 59 granata, sempre durante la sessione di calciomercato invernale, fu mandato da Giuntoli in prestito alla Sampdoria, poi retrocessa, in cui ha mostrato la miglior versione di sè lasciando, in 22 gettoni collezionati, il segno per ben due volte.

Alla luce di ciò, affinchè i calciatori a disposizione del mister possano essere funzionali al gioco in campo, c’è bisogno di sfoltire anche un po’ la rosa per consentire un maggior morale attorno all’ambiente partenopeo. Nelle ultime ore, anche Alessio Zerbin è stato ceduto in prestito secco al Monza, insieme al giovane Popovic, acquistato in sinergia con il club lombardo.

Intanto, la situazione Ostigard è sempre più in bilico ed il calciatore, probabilmente, potrebbe essere relegato ai margini della rosa in caso di sbarco di Perez dell’Udinese al Napoli. Il centrale norvegese, infatti, non dovrebbe passare al Genoa, come alcune ore fa veniva indicato dai principali quotidiani sportivi, a causa della chiusura della trattativa Giorgio Cittadini. Il difensore passerà alla società rossoblù, in prestito dal Monza.

Non solo Ostigard, Meluso valuta la cessione di un altro calciatore

Nela lista dei possibili candidati alla cessione c’è un altro calciatore, spesso impiegato durante il corso della stagione, soprattutto nei momenti più intensi della crisi partenopea: Gianluca Gaetano. Il centrocampista, prodotto del settore giovanile partenopeo, sta entrando nell’età della maturazione ed, a 23 anni, la voglia di giocare e sentirsi protagonista è molto forte.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, l’ex Cremonese potrebbe lasciare nelle ultime ore di mercato la causa azzurra. Sul numero 70 ci sarebbero sia Empoli che Lecce, pronte a prelevarlo in prestito. L’obiettivo della società, infatti, sarebbe quello di mandarlo a giocare altrove soltanto a titolo temporaneo per lasciarlo esprimere al meglio.

Gianluca Gaetano, in questa stagione, ha disputato 12 partite totali tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana: 1 gol ed un assist per lui finora.