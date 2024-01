Incontro Zielinski-Mazzarri a Castel Volturno: la decisione in vista della Lazio

Dopo l’esclusione in Supercoppa Mazzarri ha deciso di tenere un faccia a faccia con Zielinski: cosa sarà di lui per il resto della stagione

L’esperienza in Arabia ha dato indicazioni importanti sul futuro di Piotr Zielinski. Il polacco è da mesi nel mirino dell’Inter, che ha intenzione di prenderlo a zero la prossima estate. Uno scenario inaspettato, se pensiamo a quanto accaduto solo l’estate scorsa, con il rifiuto ai milioni arabi e la concreta possibilità di un rinnovo con il Napoli, praticamente a vita. Poi la proposta di Marotta, che avrebbe convinto a pieno Zielinski, tanto da cessare completamente i colloqui con la dirigenza azzurra per il rinnovo. Le possibilità di un suo addio a giugno, dopo otto anni all’ombra del Vesuvio, sono molto alte.

La situazione fisica e psicologica, dovuta alla situazione esposta in precedenza, hanno viziato la doppia esclusione in Supercoppa. A Riyadh non è partito titolare in entrambe le gare. Contro la Fiorentina solo una ventina di minuti da subentrato. Con l’Inter invece, nonostante il momento difficoltà e l’importanza del match, è rimasto in panchina per tutta la durata della gara. Esclusione che potrebbe voler dire estromissione totale dal progetto? Arrivati a questo punto è possibile che Zielinski finisca fuori rosa fino alla fine della stagione. Tuttavia, mister Mazzarri ha voluto discutere della questione con il calciatore in persona, a Castel Volturno.

Notizie SSC Napoli: cosa si sono detti Mazzarri e Zielinski a colloquio

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante l’accordo con l’Inter e il fatto che a partire dal 1 gennaio sia di fatto un calciatore svincolato, Mazzarri avrebbe deciso di reintegrarlo. La sua intenzione sarebbe addirittura quella di puntare su di lui già nella prossima gara all’Olimpico contro la Lazio.

Tuttavia è bene lasciare le porte aperte a tutte le opzioni. È noto come da alcuni anni a questa parte situazioni del genere, in casa Napoli, non si risolvano mai per il meglio. Quindi, nonostante il colloquio è assolutamente possibile che Zielinski non veda più il rettangolo di gioco, quantomeno con continuità, da qui alla fine della stagione.

Lazio-Napoli, Mazzarri pensa a Zielinski: la possibile formazione

Assieme a Zielinski a centrocampo dovrebbe esserci spazio per il solito Lobotka, a completare il reparto Gaetano. Il quotidiano fa riferimento ad un possibile ritorno al 4-3-3. In difesa la coppia Rrahmani-Juan Jesus, con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. In attacco invece per sopperire all’assenza di Kvaratskhelia, che salterà il match per somma di ammonizioni, spazio a Lindstrom. Di fianco all’esterno danese ci sarà Raspadori, con Politano sulla destra.