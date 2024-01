Incontro a sorpresa in Comune, De Laurentiis studia il piano per il prossimo impianto sportivo

Aurelio De Laurentiis ha avuto un incontro a sorpresa in Comune, il patròn azzurro sta studiando il piano ideale per il prossimo impianto sportivo partenopeo.

Il numero uno del Napoli è pronto a dare continuità al progetto di crescita della sua società. Dopo il raggiungimento di un obiettivo insperato ad inizio della scorsa stagione e tanto agognato dai sostenitori partenopei, finalmente con il tricolore sul petto, Aurelio De Laurentiis vorrebbe migliorare ancor di più il suo Napoli. La stagione corrente non sta affatto regalando alcun tipo di emozione positiva in campo, ragion per cui il presidente vorrebbe guadagnarsi qualche soddisfazione al di fuori del rettangolo di gioco verde.

Il grande produttore cinematografico, infatti, ha avuto un incontro, che in pochi si aspettavano in Comune, per riuscire a trovare una quadra riguardo allo sviluppo degli impianti sportivi azzurri, necessari per la crescita e del brand in ambito internazionale e dei comfort per gli allenamenti della squadra.

Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno”, ha avuto un colloquio nella giornata di ieri pomeriggio con il prefetto di Castellammare. Nella speranza di cercare un accordo di massima, i due si sono dati appuntamento per la prossima settimana, per definire il tutto con l’apposita documentazione.

De Laurentiis incontra il prefetto di Castellammare: la situazione

I temi principalmente affrontati sono riconducibili alla scarsità di impianti sportivi a disposizione della società partenopea. L’obiettivo di De Laurentiis, infatti, sarebbe quello di trovare un punto d’incontro per la relegazione di uno spazio per la costruzione dell’edificio, riservato per una finalità ben precisa.

La volontà della dirigenza azzurra sarebbe quella di dare man forte allo sviluppo di nuovi talenti, ad oggi nelle giovanili del Napoli. Una questione che non riguarda soltanto coloro che si trovano, ad oggi, sotto l’ombra del Vesuvio, ma soprattutto per favorire l’inserimento di giovani italiani in prima squadra fino ad arrivare in Nazionale.

Il prefetto Raffaele Cannizzaro, il quale rimarrà in carica fino al prossimo giugno, mese in cui ci saranno le elezioni amministrative, ha illustrato al presidente azzurro quella che potrebbe diventare la futura struttura urbanistica della città di Castellammare, per favorire l’edificazione della costruzione nell’area concordata.

Una questione che certamente non esclude altre opportunità: il club, infatti, già da tempo si starebbe muovendo in quest’ottica anche in altre zone della provincia di Napoli. Ciò viene giustificato dall’incontro con la sindaca Ilaria Abagnale di Sant’Antonio Abate.