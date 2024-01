Futuro Zielinski, De Laurentiis svela tutto: attacco all’agente del polacco

Aurelio De Laurentiis, ai microfoni della stampa presente, al termine dell’assemblea della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Zielinski.

Il presidente del Napoli ha voluto chiarire alcune situazioni riguardo al futuro di alcuni calciatori e della panchina partenopea. Quest’ultima non sembra essere destinata a rimanere di Walter Mazzarri che, nonostante la grande dedizione e il plateale affetto che il tecnico toscano prova nei confronti della maglia azzurra, non ha dato i frutti sperati. A prendergli il posto, però, non sarà nemmeno Josè Mourinho, il quale non rientra nei piani progettuali della società.

I tifosi del Napoli, dunque, sono destinati a salutare un beniamino, un goleador, un uomo scudetto: Victor Osimhen. Le sue ultime dichiarazioni hanno parlato chiaro e De Laurentiis ha confermato la sua cessione nella prossima sessione di mercato estivo. L’ultimo nodo da sciogliere è legato alla condizione contrattuale di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, tra tensioni con la società e acciacchi vari, non ha disputato la finale di Supercoppa Italiana e si è aperta una vera e propria incognita riguardo al futuro dell’ex Udinese ed Empoli.

Con la maglia del Napoli ha collezionato due trofei: Coppa Italia nella stagione 2019/20 e scudetto nell’ultima. Sotto le gestioni di Sarri, Ancelotti, Gattuso, Spalletti, Garcia e Mazzarri è sempre riuscito a trovare spazio nonostante periodi di alti e bassi ma il suo spirito di sacrificio e la sua qualità lo hanno sempre contraddistinto.

Zielinski-Inter: De Laurentiis attacca l’agente del polacco

Il numero 1 del Napoli non ha mandato, di certo, a dirle all’agente del calciatore polacco. Su Zielinski ha affermato che le porte del rinnovo sono sempre aperte per un giocatore del suo calibro, nel pieno della carriera e pronto ad onorare la maglia come da sempre ha abituato il popolo partenopeo. L’attacco, però, è stato rivolto nei confronti dell’agente Bartlomiej Bolek: “Se Zielinski vuole partire perché ha un procuratore che sente l’odore o la puzza del denaro, avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere in un bel caffè latte. Avrà convinto il ragazzo ad andare via da Napoli”.

Una dichiarazione molto forte che è stata accompagnata da una precisazione: il calciatore polacco, infatti, percepirebbe uno stipendio maggiore di quanto farebbe all’Inter. Il presidente, inoltre, si è concesso una battuta proprio sul direttore sportivo dei nerazzurri, Beppe Marotta: “Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene, ma in modo scherzoso”.