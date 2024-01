Zerbin, svelato il motivo del ‘no’ al Frosinone: c’entra anche Mazzarri

Parla il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi che ha svelato i retroscena della trattativa saltata con il Napoli per Zerbin

Manca sempre meno alla chiusura della finestra del calciomercato invernale. Gennaio di trasferimenti molto movimentato per il Napoli che, in attesa dell’ufficialità di Leander Dendoncker, nel frattempo ha quasi chiuso anche per il difensore centrale dell’Udinese Nehuen Perez. Come spiegato da Fabrizio Romano, è questione di ore ma Perez sarà un nuovo giocatore azzurro. Ai friulani andranno circa 18 milioni di euro costituiti da 16 di parte fissa + 2 di bonus. Un mercato effervescente per Aurelio De Laurentiis che, con l’argentino, salirebbe a sei acquisti.

Nehuen Perez sarà quindi il solo giocatore dell’Udinese a trasferirsi al Napoli. Niente da fare per il suo compagno di squadra Lazar Samardzic. Il trequartista, classe 2002, dopo essere stato praticamente a un passo dal firmare con gli azzurri, ha poi rimesso tutto in discussione facendo saltare l’affare. Tanti erano stati i tentativi per acquistarli insieme, ma di fatto soltanto l’argentino vestirà la maglia dei campioni d’Italia. Per Samardzic discorso rimandato all’estate dove, in caso di addio di Zielinski, sarà lotta di mercato con Juventus e Milan, entrambe interessate al giocatore.

Ds Frosinone: “Ho commesso un errore nell’affare Zerbin”

Oltre agli acquisti, la dirigenza del Napoli ha pensato anche a vendere qualche giocatore considerato come esubero. Il primo a partire è stato Elmas, trasferitosi al Lipsia per 25 milioni di euro. Nella giornata di ieri invece a fare le valige e lasciare Napoli è stato Alessio Zerbin, eroe della semifinale di Supercoppa. Sostenute le visite mediche, Zerbin si trasferirà al Monza di Palladino insieme a Popovic, acquistato dagli azzurri e subito girato ai brianzoli in prestito fino al termine della stagione. Prima del Monza, ad essere vicino ai giocatori era il Frosinone che aveva praticamente chiuso sia per Zerbin che per Popovic.

I ciociari sono andati su Demba Seck, ex Torino e presentato oggi. Durante la presentazione è intervenuto anche il direttore sportivo Guido Angelozzi che ha spiegato come sono andate le cose con il Napoli nell’affare riguardante Zerbin e Popovic. Queste le sue parole.