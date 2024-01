Verso Lazio-Napoli, ballottaggio tra Lindstrom e Ngonge: chi è il favorito

Lazio-Napoli alle porte, Walter Mazzarri ha un dubbio in attacco: la scelta vedrà il rilancio di Lindstrom o il debutto di Ngonge.

Domenica 28 gennaio, alle ore 18, stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la gara di campionato tra Lazio e Napoli. Due squadre che tornano dall’Arabia Saudita dopo le cocenti sconfitte contro l’Inter in Supercoppa Italiana. I nerazzurri, infatti, hanno eliminato i biancocelesti in semifinale della competizione per 3-0. Un ritorno in campo all’insegna della conferma da un lato e del rilancio dall’altro: la squadra di Maurizio Sarri vuole dar continuità agli ultimi risultati utili in campionato, ben cinque vittorie nelle ultime cinque di Serie A, mentre Mazzarri vuole rilanciare la squadra in altre vesti e con un’altra consapevolezza.

Nonostante la vittoria allo scadere nell’ultimo turno di Serie A contro la Salernitana, la squadra partenopea non è comunque riuscita a svolgere una buona prestazione ed il formato Supercoppa Italiana sembra essere quello più adatto a compattare ancor di più la retroguardia difensiva affinchè vengano evitati altri svarioni difensivi che hanno condizionato la deludente stagione del Napoli.

Contro la Lazio è, però, una sfida molto particolare: nell’annata scudetto, infatti, fu la prima vera e propria trasferta in casa di una big ed i gol di Kim Minjae e Kvaratskhelia cominciarono a delineare la nuova dimensione in cui Luciano Spalletti stava conducendo i propri ragazzi. La partita d’andata, della corrente stagione, però, ha dato inizio ad un’agonia senza fine che sta perdurando ormai da mesi. Il secondo tempo del Maradona ha affossato il morale dei beniamini azzurri e, di conseguenza, sabato c’è l’obbligo di chiudere quest’orribile cerchio.

Mazzarri tenta il tridente inedito: le new entry pronte all’esordio

Con le squalifiche di Simeone e Kvaratskhelia in attacco, Walter Mazzarri è costretto a ridisegnare il tridente offensivo. Sulla destra è confermato Politano mentre al centro ci sarà spazio per Giacomo Raspadori. Il centravanti partenopeo è stato fin qui poco utilizzato dall’allenatore toscano a differenza di Garcia che ha impiegato l’ex Sassuolo più volte da ala e da interno di centrocampo.

Sulla sinistra, secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport” si fa sempre più vivo il ballottaggio tra Lindstrom ed il nuovo arrivato Ngonge. Il danese fino a questo momento non è riuscito ad imporsi nè con Garcia nè con Mazzarri ma contro l’Inter è sceso in campo con il giusto atteggiamento. L’ex Verona, d’altra parte, è il colpo più significativo di questa sessione di mercato azzurra ed il suo impiego non va escluso.