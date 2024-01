Perez al Napoli, svolta decisiva nell’affare: lo ha deciso De Laurentiis

Continua il mercato condotto da Aurelio De Laurentiis: il prossimo colpo è dettato da una buona strategia di mercato.

Dopo la delusione in Supercoppa Italiana, il Napoli ha voglia di riscatto ed il mercato può essere un’opportunità per far riaccendere gli animi dei tifosi, stanchi della pessima stagione che stanno disputando i partenopei. Mazzarri sembra esser disposto a continuare con il modulo 3-4-2-1: fondamentale per avere più protezione dietro, in un reparto molto in difficoltà.

Proprio riguardo alla retroguardia partenopea, ADL e dirigenza azzurra sono d’accordo sull’affondo finale per il difensore dell’Udinese: Nehuen Perez. Il 23enne argentino sta vivendo un periodo buio con l’Udinese ma le sue prestazioni stanno convincendo la società partenopea a puntare su di lui. ADL ha in mente una strategia di mercato per regalarsi un colpo di mercato, comunque oneroso.

Perez-Napoli, l’affare può decollare grazie ad ADL

Tra qualche giorno si concluderà la finestra di mercato invernale 2024 e gli acquisti del Napoli sono stati molteplici: Mazzocchi, Traorè e Ngonge. Le cessioni, invece, hanno visto protagonisti Elmas, andato al Lipsia per 25 milioni di euro, e Zanoli, in prestito alla Salernitana. La dirigenza vuole aumentare ancor di più la qualità della rosa ed un braccetto di sinistra a difesa è necessario per dare continuità all’idea dell’allenatore toscano. Per questo, è sceso direttamente in campo il presidente Aurelio De Laurentiis per dare un’accelerata decisiva al mercato.

Da giorni, il nome di Nehuen Perez è divenuto nuovamente d’attualità, tanto da balzare come nome in pole per il tanto atteso rinforzo in difesa per Walter Mazzarri, che dal canto suo sicuramente ha invocato un rinforzo per quella zona di campo, in virtù soprattutto di un possibile passaggio alle difesa a tre.

Mercato Napoli, le cifre dell’affare Nehuen Perez

Alla luce di ciò, la strategia di De Laurentiis si baserebbe sugli ottimi rapporti con la famiglia Pozzo, proprietaria dell’Udinese, e della forte volontà del calciatore di vestire la maglia degli ultimi campioni d’Italia. Dopo aver fissato il prezzo del cartellino a 20 milioni, la squadra friulana, secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport” sarebbe disposta ad accettare anche cifre minori: tra i 16 e i 17 milioni di euro.