Mercato Napoli, 7 milioni subito e affare fatto: nuovo colpo di scena

Il mercato azzurro ancora non si è concluso: l’attiva società partenopea valuta operazioni sia in entrata che in uscita.

Il Napoli è attivo su ogni fronte del mercato: il direttore sportivo Mauro Meluso, infatti, è a lavoro per risolvere alcune situazioni legate al calciomercato partenopeo. La società azzurra si sta adoperando per regalare un centrocampista ed un difensore a Walter Mazzarri. Con il recente cambio modulo, la rosa ha bisogno di essere allungata in difesa e Nehuen Perez è il reale obiettivo della dirigenza.

Mentre a centrocampo si fanno sempre più roventi le voci che portano a Leander Dendoncker, mediano belga dell’Aston Villa, il presidente De Laurentiis valuta le cessioni di alcuni calciatori azzurri per riuscire a recuperare le spese dettate dagli acquisti di Ngonge e dal possibile arrivo di Perez. In realtà, come è ben noto, il primo vero obiettivo di mercato, in difesa, è stato Radu Dragusin, poi passato al Tottenham.

Per il difensore rumeno ADL avrebbe fatto una follia: pagare una parte del cartellino ed, in più, inserire uno tra Zanoli ed Ostigard in prestito al Grifone. La trattativa non è decollata anche per la volontà del calciatore, desideroso di giocare in Premier League. Di conseguenza, il Napoli non ha liberato uno slot per la difesa ed, in caso di arrivo di un altro centrale, la posizione di Ostigard sotto l’ombra del Vesuvio si complicherebbe molto.

Ostigard verso la cessione, il 55 ha già dato la propria parola

Il difensore norvegese, campione d’Italia lo scorso anno con i partenopei, ha la forte volontà di giocare e ritagliarsi un ruolo da protagonista. L’ex Brighton, infatti, sarebbe pronto ad intraprendere una nuova esperienza ma in un club a cui ha già dato la propria parola. La volontà del patròn azzurro, sarebbe quella di cedere Ostigard in prestito per lasciarlo crescere e magari farlo tornare in base con più esperienza.

Qualità e leadership non mancano al centrale difensivo a disposizione di Mazzarri: ad inizio stagione, con in panchina Rudi Garcia, complici gli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus, è sceso in campo più volte ed ha messo in evidenza il proprio valore. Indimenticabile il colpo di testa vincente contro il Real Madrid al Maradona, valevole per il momentaneo 1-0.

Il calciatore sarebbe stato offerto all’Udinese, nella trattativa che vedrebbe Perez coinvolto. Il numero 55, però, ha deciso e vorrebbe tornare al Genoa. I rossoblù sarebbero disposti a ad un acquisto a titolo definitivo (oppure prestito con obbligo di riscatto) per una cifra vicina ai sette milioni di euro.